Umjesto da štiti, Ustavni sud BiH svojim odlukama uporno urušava Ustav Bih. Preuzima sporove za koje jeste, ali i za koje nije nadležan.

To je pokazao i u slučaju osporavanja veta Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Ognjen Tadić ističe da ovom odlukom Ustavni sud BiH nije riješio nikakav spor, već je samo stvorio novi spor i još jednom potvrdio da je njegovo neustavno postupanje neprihvatljivo, nepodnošljivo i neodrživo.

„Odluka krnjeg Ustavnog suda je protivustavna, a najgore od svega je to to ona mehanizme zaštite vitalnih nacionalnih, entitetskih interesa tretira kao mehanizam blokade i time, u principu, pokazuje da krnji Ustavni sud radi protiv Ustava BiH, što i jeste osnovna primjedba na njegovo ponašanje koje dolazi iz Republike Srpske“, rekao je pravnik i savjetnik predsjednika Republike Srpske, Ognjen Tadić.

Ovakva odluka će proizvesti dalekosežne negativne posljedice, jer je Ustavni sud prvi put ograničio pravo veta, koji je ustavna kategorija, jasan je Milan Petković. Ustav BiH ne navodi po kojim pitanjima član Predsjedništva može da pokrene veto, već se jasno navodi da član Predsjedništva BiH koji se ne slaže sa odlukom Predsjedništva, može odluku proglasiti destruktivnom po vitalni nacionalni interes entiteta za teritoriju na kojoj je izabran.

„Oni su nekim svojim izvedenim tumačenjima došli do zaključka da samo se može pokrenuti pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa za ona pitanja koja su, pod navodnicima, u nadležnosti Predsjedništva, što nije tačno, jer da ovo nije nadležnost Predsjedništva, onda Predsjedništvo ne bi ni moglo donijeti odluku. Ovakvo tumačenje Ustavnog suda izlazi iz okvira njihovih nadležnosti“, rekao je zamjenik predsjedavajućeg Ustavnopravne komisije PD PS BiH, Milan Petković.

Ustavni sud BiH koji, između ostalog, navodi da osporavana odluka Predsjedništva BiH ne spada u domen spoljne politike, ne samo da ne nudi definiciju spoljne politike, on ne navodi ni na temelju kojih kriterijuma je utvrdio da ovo pitanje nije obuhvaćeno vođenjem inostrane politike. Dakle, zauzima stav proizvoljno, stav je Damira Sakića. Takođe, Ustavni sud izbor članova Komisije poredi sa imenovanjem sudija Ustavnog suda, što se nikako ne može dovoditi u vezu jedno s drugim.

„Po pitanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, bošnjački član Predsjedništva je jednostrano u ime Predsjedništva zatražio od UNESKO-a da nominuje međunarodne članove, a Predsjedništvo o toj nominaciji donosi konačnu odluku, te se izvodi jasan zaključak da je nominacija od strane UNESKO obuhvaćena spoljnom politikom“, rekao je pravnik Damir Sakić.

Ustavni sud BiH stavlja se iznad Ustava BiH i to je nedopustivo, stav je naših sagovornika. Podsjetimo, Predsjedništvo BiH je 29. juna preglasavanjem srpskog člana Predsjedništva usvojilo odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Željka Cvijanović uložila je veto 1. jula, a Narodna skupština Republike Srpske ga potvrdila 7. jula. Sve je urađeno u roku koji Ustav propisuje.