Uprava za indirektno oporezivanje BiH je od 16. septembra do danas donijela ukupno 848 rješenja po kojima je odobren povrat PDV-a na prvu nekretninu u iznosu od 13.860.661 KM.

"Od ukupnog broja donesenih rješenja, 214 se odnose na Regionalni centar Banjaluka, 261 na Sarajevo, 254 na Tuzlu, a 119 na Mostar", saopšteno je iz UIO.

Građanima su uručena 733 rješenja i po tom osnovu su izvršene uplate na njihove račune, dok je za preostalih 115 rješenja u toku postupak uručenja putem pošte.

Grupe za povrat, knjigovodstveno praćenje i analizu u regionalnim centrima donijele su ukupno sedam rješenje o odbijanju zahtjeva za povrat, te pet zaključka o odbacivanju i jedan zaključak o obustavi postupka povrata PDV-a na prvi stan, dok je u ovoj radnoj sedmici doneseno ukupno 37 negativnih odluka.

"Od tog broja, grupe su donijele 31 rješenje o odbijanju zahtjeva za povrat, te pet zaključaka o odbacivanju i jedan zaključak o obustavi postupka povrata PDV-a na prvi stan", navedeno je u saopštenju.

Negativne odluke su donesene jer je nekretnina za koju se traži povrat uknjižena ranije u evidencije imovinsko-pravnih službi prije stupanja na snagu Zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost, odnosno prije 12. aprila 2025. godine ili je utvrđeno da podnosilac zahtjeva u vlasništvu ima i druge nekretnine.

"Ili stan još nije uknjižen u evidencije nadležnih organa ili je još u izgradnji ili podnosilac, i nakon poziva za dostavljanje dopune dokumenata, nije dostavio potpunu dokumentaciju", pojasnili su u UIO.

U saopštenju je navedeno i da je sprovođenje postupka po jednom zahtjevu obustavljeno jer je podnosilac dostavio izjavu da od njega odustaje.

Iz UIO su podsjetili da dinamika isplate povrata PDV-a zavisi i od načina preuzimanja rješenja - onima koji ga lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru UIO sredstva se uplaćuju već narednog dana, a kada se rješenje dostavlja putem pošte, isplata se obavlja nakon što UIO zaprimi povratnicu, koja predstavlja zakonski dokaz o izvršenom uručenju rješenja.

"Zbog toga građani kojima se rješenje dostavlja putem pošte mogu očekivati isplatu nekoliko dana nakon uručenja", pojasnili su u UIO, prenosi Srna.