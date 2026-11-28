Sud BiH odredio je pritvor Šerifu Patkoviću, nekadašnjem komandantu Drugog bataljona Sedme muslimanske brigade tzv. Armije BiH, koji je prvostepeno osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnog zločina u Dusini kod Zenice, a u toku je i raspisivanje međunarodne potjernice.

Rješenje o pritvoru doneseno je u utorak, 24. novembra, potvrđeno je iz Suda BiH za "Kliks".

Iz Suda su naveli da nisu bili upoznati o Patkovićevom odlasku iz BiH prije izricanja prvostepene presude 13. novembra.

Patkoviću je tek poslije izricanja presude Sud odredio mjere zabrane putovanja i obavezu javljanja nadležnoj policijskoj stanici.

Patković je prvostepenom presudom proglašen krivim da je kao komandant Drugog bataljona Sedme muslimanske brigade takozvane Armije BiH 26. januara 1993. godine u Dusini kod Zenice ubio komandanta HVO-a Zvonka Rajića, koji je prethodno ranjen ležao na zemlji.

Patković nije prisustvovao izricanju presude, koja nije pravosnažna, a odbrana je najavila žalbu.

Prema nezvaničnim informacijama, Patković je preko Crne Gore pobjegao u Tursku, gdje se nalazi i osuđeni nekadašnji komandant Trećeg korpusa Sakib Mahmuljin.