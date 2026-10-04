IZBORI UŽIVO: Sve informacije, izlaznost i rezultati Opštih izbora u BiH

Autor:ATV redakcija
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Pratite Opšte izbore u BiH 2026. godine uživo na ATV-u. Na jednom mjestu donosimo informacije sa birališta, izlaznost, dešavanja tokom izbornog dana i najnovije rezultate glasanja.
Republika Srpska
Branko Blanuša glasao u Banjaluci
Republika Srpska
Stevandić glasao u Banjaluci
Republika Srpska
Kvarovi skenera u Brčkom, birački odbori prelaze na stari sistem
Republika Srpska
Predsjednik Siniša Karan glasao u Banjaluci
Republika Srpska
Oglasio se MUP o procesu glasanja u Srpskoj
Gradovi i opštine
Tehnički problemi doveli do kašnjenja otvaranja biračkih mjesta
Republika Srpska
Problemi sa novim tehnologijama: U Bijeljini nije otvoreno 30 biračkih mjesta
Gradovi i opštine
Pojedina biračka mjesta kasnila sa otvaranjem desetak minuta
Republika Srpska
U Trebinju nisu otvorena dva biračka mjesta
Republika Srpska
U Kneževu otvorena biračka mjesta sa malim zakašnjenjem
Gradovi i opštine
Biračka mjesta u Jezeru otvorena na vrijeme
Republika Srpska
Biralište u Kupresu otvoreno na vrijeme
Društvo
MUP Srpske: Lokacije za izdavanje ličnih dokumenata rade i danas
Republika Srpska
Otvorena biračka mjesta u Republici Srpskoj i FBiH
U BiH se danas, 4. oktobra 2026. godine, održavaju Opšti izbori na kojima birači odlučuju o najvažnijim funkcijama naredne četiri godine.
Biračka mjesta širom BiH se otvaraju u 7 časova, a glasanje traje do 19 časova. Sve najvažnije informacije tokom dana, rezultate nakon zatvaranja birališta i izjave kandidata pratite na ATV-u.
U BiH je formirano ukupno 5.569 biračkih mjesta, među kojima je 5.121 redovno biračko mjesto, dok je formirano i 385 mobilnih timova.
Na Opštim izborima biraju se članovi Predsjedništva BiH, predsjednik i potpredsjednik Republike Srpske, poslanici u NSRS, poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, te poslanici u kantonalnim skupštinama u Federaciji BiH.
Ukupno se bira 518 nosilaca mandata, a za različite nivoe vlasti ovjereno je 7.028 kandidata.
Ovogodišnje Opšte izbore obilježava i primjena novih izbornih tehnologija.
Centralna izborna komisija BiH utvrdila je da su ispunjeni tehnički uslovi za njihovu primjenu, a sistem obuhvata biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača te skeniranje glasačkih listića.
Cilj novog sistema je unapređenje kontrole izbornog procesa i utvrđivanja rezultata glasanja.
Biračima je preporučeno da prije glasanja obrate pažnju na novi postupak i uputstva na biračkom mjestu.
Birač može ostvariti svoje biračko pravo uz jedan od važećih identifikacionih dokumenata BiH – ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš.
Biračko mjesto na kojem je građanin upisan u birački spisak moguće je provjeriti putem servisa Centralne izborne komisije BiH.
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