IZBORI UŽIVO: Sve informacije, izlaznost i rezultati Opštih izbora u BiH

Pratite Opšte izbore u BiH 2026. godine uživo na ATV-u. Na jednom mjestu donosimo informacije sa birališta, izlaznost, dešavanja tokom izbornog dana i najnovije rezultate glasanja.

10:23 Branko Blanuša glasao u Banjaluci Predsjednik SDS-a i kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske, glasao je u Banjaluci. Više informacija na linku:

Republika Srpska Branko Blanuša glasao u Banjaluci

10:22 Stevandić glasao u Banjaluci Predsjednik Narodne Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić glasao je danas u Banjaluci. Više informacija na linku:

Republika Srpska Stevandić glasao u Banjaluci

9:57 Kvarovi skenera u Brčkom, birački odbori prelaze na stari sistem U Brčko distriktu jutros je otvoreno svih 138 biračkih mjesta, a na desetak su zabilježeni problemi sa skenerima za glasačke listiće, rekao je predsjednik Izborne komisije distrikta Marko Tadić. Više informacija na linku:

Republika Srpska Kvarovi skenera u Brčkom, birački odbori prelaze na stari sistem

9:25 Predsjednik Siniša Karan glasao u Banjaluci Predsjednik Republike Srpske, Siniša Karan glasao je danas u Banjaluci. Više informacija na linku:

Republika Srpska Predsjednik Siniša Karan glasao u Banjaluci

8:35 Oglasio se MUP o procesu glasanja u Srpskoj Štab Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske "Izbori 2026" prati i preduzima mjere i radnje u cilju održavanja povoljne bezbjednosne situacije u Republici Srpskoj na dan Opštih izbora u BiH. Više informacija na linku:

Republika Srpska Oglasio se MUP o procesu glasanja u Srpskoj

08:23 Tehnički problemi doveli do kašnjenja otvaranja biračkih mjesta Jedno biračko mjesto u Istočnoj Ilidži jutros nije otvoreno zbog tehničkih problema, dok su ostala otvorena na vrijeme, izjavio je predsjednik Opštinske izborne komisije Rade Draško.

Gradovi i opštine Tehnički problemi doveli do kašnjenja otvaranja biračkih mjesta

7:56 Problemi sa novim tehnologijama: U Bijeljini nije otvoreno 30 biračkih mjesta U Bijeljini zbog problema sa novim izbornim tehnologijama nisu otvorena 30 biračka mjesta, rekla je za predsjednica Gradske izborne komisije u Bijeljini Dijana Savić Božić. Više informacija na linku:

Republika Srpska Problemi sa novim tehnologijama: U Bijeljini nije otvoreno 30 biračkih mjesta

7:54 Pojedina biračka mjesta kasnila sa otvaranjem desetak minuta U Laktašima su otvorena biračka mjesta, a na par njih se kasnilo jer skeneri nisu mogli da se pokrenu, rekla je predsjednik Gradske izborne komisije Gordana Nišić. Više informacija na linku:

Gradovi i opštine Pojedina biračka mjesta kasnila sa otvaranjem desetak minuta

7:45 U Trebinju nisu otvorena dva biračka mjesta U Trebinju ovog jutra birači na dva mjesta čekaju na glasanje jer biračka mjesta još uvijek nisu otvorena, javlja naš reporter. Više informacija na linku:

Republika Srpska U Trebinju nisu otvorena dva biračka mjesta

7:37 U Kneževu otvorena biračka mjesta sa malim zakašnjenjem Biračka mjesta u opštini Kneževo za opšte izbore otvorena su jutros sa malim kašnjenjem od pet minuta. Više informacija na linku:

Republika Srpska U Kneževu otvorena biračka mjesta sa malim zakašnjenjem

7:28 Biračka mjesta u Jezeru otvorena na vrijeme U opštini Jezero biračka mjesta otvorena su na vrijeme, rekla je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Ilijana Pavlović. Više informacija na linku:

Gradovi i opštine Biračka mjesta u Jezeru otvorena na vrijeme

7:24 Biralište u Kupresu otvoreno na vrijeme Biračko mjesto u opštini Kupres-Republika Srpska otvoreno je jutros na vrijeme, rekla je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije (OIK) u opštini Kupres - Republika Srpska Ana Ždero. Više informacija na linku:

Republika Srpska Biralište u Kupresu otvoreno na vrijeme

7:13 MUP Srpske: Lokacije za izdavanje ličnih dokumenata rade i danas Lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u Republici Srpskoj radiće i danas do 19 časova, zbog održavanja opštih izbora, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske. Više informacija na linku:

Društvo MUP Srpske: Lokacije za izdavanje ličnih dokumenata rade i danas

7:02 Otvorena biračka mjesta u Republici Srpskoj i FBiH U Republici Srpskoj i FBiH od 7 časova otvorena su biračka mjesta u sklopu Opštih izbora. Više informacija na linku:

Republika Srpska Otvorena biračka mjesta u Republici Srpskoj i FBiH

U BiH se danas, 4. oktobra 2026. godine, održavaju Opšti izbori na kojima birači odlučuju o najvažnijim funkcijama naredne četiri godine.

Biračka mjesta širom BiH se otvaraju u 7 časova, a glasanje traje do 19 časova. Sve najvažnije informacije tokom dana, rezultate nakon zatvaranja birališta i izjave kandidata pratite na ATV-u.

U BiH je formirano ukupno 5.569 biračkih mjesta, među kojima je 5.121 redovno biračko mjesto, dok je formirano i 385 mobilnih timova.

Na Opštim izborima biraju se članovi Predsjedništva BiH, predsjednik i potpredsjednik Republike Srpske, poslanici u NSRS, poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, te poslanici u kantonalnim skupštinama u Federaciji BiH.

Ukupno se bira 518 nosilaca mandata, a za različite nivoe vlasti ovjereno je 7.028 kandidata.

Nove izborne tehnologije

Ovogodišnje Opšte izbore obilježava i primjena novih izbornih tehnologija.

Centralna izborna komisija BiH utvrdila je da su ispunjeni tehnički uslovi za njihovu primjenu, a sistem obuhvata biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača te skeniranje glasačkih listića.

Cilj novog sistema je unapređenje kontrole izbornog procesa i utvrđivanja rezultata glasanja.

Biračima je preporučeno da prije glasanja obrate pažnju na novi postupak i uputstva na biračkom mjestu.

Koji dokument je potreban za glasanje?

Birač može ostvariti svoje biračko pravo uz jedan od važećih identifikacionih dokumenata BiH – ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš.

Biračko mjesto na kojem je građanin upisan u birački spisak moguće je provjeriti putem servisa Centralne izborne komisije BiH.