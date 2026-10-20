Osmica oslobođen optužbe za zloupotrebu položaja!

Osman Mehmedagić Osmica, nekadašnji direktor Obavještajno-bezbjednosne agencije (OBA) BiH, oslobođen je optužbe da je sa falsifikovanom diplomom obavljao posao prvog ”obavještajca” u BiH i time nezakonito zaradio 293.046 KM.

Optužnicom, Mehmedagiću je na teret stavljeno krivično djelo zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja.

Navodi optužnice nisu krivično djelo

Presudu je izrekla predsjednica sudskog vijeća Jasmina Ćosić Dedović navodeći da radnje opisane u optužnici ne sadrže sva zakonska obilježja krivičnog djela koje je optuženom stavljeno na teret.

”Sud je utvrdio da u činjeničnom opisu optužnice nisu konkretizovane radnje izvršenja, odnosno nije navedeno koju je službenu dužnost optuženi propustio izvršiti, koje je ovlaštenje zloupotrijebio ili prekoračio, niti na koji je način takvim postupanjem ostvarena korist, prouzrokovana šteta ili teže povrijeđeno pravo drugoga. Budući da činjenični opis optužnice ne sadrži konkretizaciju protipravnog postupanja optuženog, iz opisanih radnji nije bilo moguće utvrditi sva zakonska obilježja krivičnog djela koje mu je stavljeno na teret”, navodi se u obrazloženju presude.

”Nema dokaza da je znao da mu je diploma poništena”

Ćosić Dedović je dodala da se isplaćivanje plata, samo po sebi, ne može smatrati štetom po budžet BiH.

”Ne postoje dokazi da je optuženi znao da mu je diploma poništena, niti da je imao potrebu da sam sebe razrješi dužnosti”, navela je u obrazloženju presude Ćosić Dedović.

Prema optužnici Mehmedagić je od novembra 2019. do razrješenja sa dužnosti 27. februara 2023. godine obavljao funkciju direktora OBA iako nije posjedovao visoku stručnu spremu, što je zakonski uslov za obavljanje ove funkcije.

Šta se navodilo u optužnici?

Kako bi sebi omogućio ostanak na funkciji Osmica je, između ostalog, nadležnom tijelu za nadzor nad radom OBA Parlamentarne skupštine BiH prezentovao diplomu Američkog univerziteta u BiH - Tuzla za zvanje bečelor međunarodnog prava, iako na tom fakultetu nikada nije studirao, niti je stekao bilo kakvo zvanje, a do diplome je došao na nepoznat način.

”Optuženi je zloupotrijebio službeni položaj kako bi sebi omogućio dalji ostanak na funkciji i na taj način održao službeni i društveni uticaj, te stekao imovinsku korist u vidu plate u iznosu od 293.046,58 KM, za koliko je oštetio budžet BiH”, navodi se u optužnici.

Diploma iz Banjaluke proglašena nevažećom

Mehmedagiću je prethodno poništena diploma ”diplomiranog ekonomiste” Fakulteta za poslovne studije – Poslovno pravo Banjaluka. Nakon što je 15. novembra 2019. godine u Službenom glasniku Republike Srpske objavljeno da mu je diloma nevažeća Mehmedagić više nije ispunjavao uslove za obavljanje direktora OBA, koji mora imati visoku stručnu spremu iz odgovarajuće oblasti.

Na svoj dosije stavio oznaku ”Povjerljivo”

Uprkos tome Mehmedagić je nastavio da obavlja funkciju na koju je imenovan, suprotno Zakonu o OBA. Da bi ostao na funkciji, Mehmedagić je 6. januara 2020. godine donio Instrukciju o pristupu i rukovanju fondom personalne dokumenatcije zaposlenika OBA kojom je na sve dosije zaposlenih, pa i na svoj, stavio oznaku ”Povjerljivo”.

Nakon što ga je Zajednička komisija za nadzor nad radom OBA pozvala da se izjasni o navodima da ne ispunjava uslove za obavljanje funkcije direktora i da prezentuje dokaz da posjeduje odgovarajuću stručnu spremu Mehmedagić je dostavio pismeni podnesak uz koji je dostavio i dokaz u vidu dvije diplome, jedna o stepenovanju sa Pravnog fakulteta u Sarajevu i druga kojoj je na Američkom Univerzitetu Tuzla stekao zvanje bačelora međunarodnog prava, iako na tom fakultetu nikada nije studirao.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Apelacionom vijeću Suda BiH.