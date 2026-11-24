Centralna izborna komisija (CIK) BiH ovjerila je danas šest kandidatskih lista na kojima je ukupno 12 kandidata za delegate u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH iz Republike Srpske.

Na sjednici je navedeno da je CIK, provjerama lista i kandidata, utvrdio da svi predloženi kandidati ispunjavaju uslove za izbor.

Ovjerene su liste Denisa Pijetlovića sa dva kandidata, lista PSS sa tri kandidata, lista Mare Granule sa dva kandidata, lista Milana Petrovića sa jednim kandidatom, te liste Srđana Mazalice i Nevene Todorović sa po dva kandidata.

Ovjerene su i liste kantonalnih skupština iz tri kantona u Federaciji BiH za izbor delegata u federalni Dom naroda.

CIK je na današnjoj sjednici dodijelio mandat Ivanki Barić u Domu naroda Parlamentarne skupštine, nakon što je Marinko Čavara odbio mandat koji mu je dodijeljen, kao i Stefanu Ignjatoviću, koji će zamijeniti Tamaru Evđić koja je takođe odbila mandat.

Mandat u Domu naroda dodijeljen je i Elviru Karabajiću nakon što je Mirnes Gušić odbio dodijeljeni mandat.

U Skupštini grada Banjaluka Dragana Milanovića zamijeniće Vladimir Grujić, dok će Veljka Borovinu u Skupštini grada Istočno Sarajevo zamijeniti Slobodan Amović.