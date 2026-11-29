Poslanik njemačke stranke Alternativa za Njemačku (AfD) u Bundestagu Maksimilijan Krah u intervjuu za albanski portal Tirana egzaminer (Tirana Examiner) izjavio je da Bosna i Hercegovina „neće postojati vječno“ i da bi njene elite trebalo da razmisle o alternativama.

Krah je Bosnu i Hercegovinu opisao kao sićušnu zemlju u kojoj, kako je naveo, ni njeni stanovnici ne žele da žive. Tvrdi da lokalne elite žele da zadrže vlast, zbog čega AfD predstavljaju kao strašilo.

„Ova zemlja neće postojati vječno“, smatra Krah.

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Dodao je da AfD ne želi da uništi Bosnu i Hercegovinu, ali da, kako je naveo, treba razmišljati o onome što dolazi. Smatra da se ne treba oslanjati na to da će evropski multilateralizam i pravni okvir, koji i najmanjim državama omogućava opstanak, trajati zauvijek.

Krah očekuje da Evropa više neće biti stvar Pariza, Brisela i Berlina, nego da će nova osovina ići od Berlina do Ankare. Zapadni Balkan nalazi se na toj liniji i, prema njegovim riječima, postaće srce nove evropske arhitekture. Smatra da se težište Evrope pomjera prema srednjoj Evropi, dok Turska, Kavkaz i Centralna Azija jačaju.

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Ocijenio je da Evropska unija u sadašnjem obliku neće postojati za pet do deset godina i da je to, kako je izjavio za Tirana egzaminer, pitanje matematike. Kao razlog naveo je zaduživanje država poput Francuske i Španije radi isplate penzija, ali i nedostatak povjerenja. Po njegovom mišljenju, EU više ne garantuje ni mir ni prosperitet, prenosi Kliks.

Kako je kazao, formalno sve članice Unije imaju jednak glas, ali u praksi postoji neformalna hijerarhija moći. Kao primjer naveo je sankcije protiv Mađarske nakon što je ta zemlja počela da vodi sopstvenu politiku.

Maksimilijan Krah rođen je 1977. godine i po struci je pravnik. U Bundestag je izabran u februaru 2025. godine direktnim mandatom u Saksoniji, a prije toga bio je poslanik u Evropskom parlamentu.