PDV prijave kao i do sad: UIO neće poštovati zabranu agencije za zaštitu ličnih podataka

PDV za jun biće naplaćen na osnovu elektronskih prijava podnesenih do 10. jula koje sadrže elektronske potpise ovjerene u Upravi za indirektno oporezivanje, to je plan Uprave potvrđen za ATV. Uprava očekuje od svih obveznika koji imaju digitalni kvalifikovan potpis da i PDV i carinske provozne prijave podnesu kao i do sada – sa elektronskim potpisom.

Takođe, Uprava će nastaviti da postupa i po svim novim zahtjevima za izdavanje digitalnog kvalifikovanog potpisa, jer se radi o zakonskoj obavezi obveznika indirektnih poreza, naglašavaju u UIO. Prevedeno, Uprava za indirektno oporezivanje neće postupiti po rješenju Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH. Umjesto toga, podnijeće tužbu pred Sudom BiH za pokretanje upravnog spora protiv rješenja Agencije i tražiti da Sud odredi privremenu odgodu izvršenja rješenja do konačne odluke.

"Ukoliko se to onemogući, to će zaista prouzrokovati ogromne probleme kako Upravi za indirektno oporezivanje, tako i samim obveznicima na način da će oni prekršiti zakone postojeće i praktično može doći i do narušavanja prikupljanja prihoda po osnovu indirektnih poreza", rekao je Ratko Kovačević, načelnik Odjeljenja za komunikacije u Upravi za indirektno oporezivanje BiH.

Vjeruju u Upravi da će Sud BiH prepoznati ozbiljnost situacije, smatraju da su u pravu, iznenađeni su rješenjem Agencije za zaštitu ličnih podataka, naglašavaju da su zaštitu podataka kao ovjerilac elektronskih potpisa ispoštovali tako što su prikupili saglasnosti svojih obveznika da će jedinstvene matične brojeve koristiti isključivo i samo za potrebe digitalnog kvalifikovanog potpisa. Odgodu izvršenja rješenja Agencije prizivaju i privrednici.

"Mislim da će biti tehničkih problema. Ono što smo mi u Privrednoj komori došli do nekih informacija govori o tome da je velika konfuzija i da se pokušavaju dati informacije koje su dostupne. Nažalost, mislim da se taj datum mora prolongirati", rekao je Aleksandar Ljuboja, direktor Područne privredne komore Banjaluka.

Očekujemo da poslodavci imaju priliku da podnose prijave kao i do sada, poruka je i Unije poslodavaca Republike Srpske. Čekaju informacije od Uprave za indirektno oporezivanje.

"Očekujemo od Uprave za indirektno oporezivanje jedno tumačenje kako da prevaziđemo ovu situaciju i u konačnici očekujemo da postupak digitalnog podnošenja, elektronskog podnošenja prijava se nastavi u dosadašnjoj formi jer u suprotnom možemo dovesti cjelokupan sistem u pitanje", rekao je Saša Aćić, direktor Unije poslodavaca Republike Srpske.

Informacije od UIO čekaju i računovođe. Ukoliko ne dobiju drugačija upustva od Uprave, od 1. jula nastavljaju s elektronskim prijavama kao i do sada.

"Nemamo nikakvu informaciju. Takođe, i mi smo o tome obaviješteni samo putem elektronskih medija. Ukoliko se pojavi neko zvanično obavještenje, naravno da ćemo se prilagođavati tome, a trenutno postupamo kao i do sada. Nemamo bukvalno nikakvu zvaničnu informaciju od strane Uprave za indirektno", rekla je Bojana Zec, računovođa.

Uprava za indirektno oporezivanje uvela je elektronski potpis kao obavezan dio elektronske prijave carina i PDV-a sredinom 2023. godine, kada je doneseno Upustvo o podnošenju prijave za porez na dodanu vrijednost upotrebom kvalifikovane elektronske potvrde. Godinama prije toga, tačnije od januara 2019-te, PDV i carinski obveznici prijave su takođe podnosili elektronski, samo što su te prijave morale da sadrže skeniran prijavni list s pečatom i svojeručnim potpisom. Uprava za indirektno oporezivanje u julu planira da prikupi oko 900 miliona maraka indirektnih poreza iz juna ove godine. Nije poznato da li je i na koji način moguće da se sistem prijavljivanja vrati na podešavanja bez elektronskog potpisa.

Poznato je, međutim, da bi, u slučaju da elektronsko podnošenje prijava bude potpuno zaustavljeno, Uprava mogla da prikupi ukupno 0 maraka prihoda od poreza, budući da trenutna regulativa ne poznaje nijedan drugi način podnošenja PDV i carinskih prijava osim elektronskog. A nula maraka prihoda Uprave za indirektno oporezivanje BiH samo u jednom mjesecu otprilike znači: probleme s isplatom manje-više svega iz budžeta na svim nivoima u BiH.