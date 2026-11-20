Optužnica je podignuta zbog sumnje da su počinili krivična djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela, zloupotreba položaja ili ovlaštenja i primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem.

Munjiću omogućili rukovođenje FUP-om

”U optužnici se navodi da su od aprila 2023. do augusta 2024. godine, na području Kantona Sarajevo i Grada Mostara, preduzimane radnje radi davanja i višekratnog produžavanja ovlaštenja Vahidinu Munjiću za rukovođenje Federalnom upravom policije (FUP). Rami Isaku i Nerminu Nikšiću stavlja se na teret da su, koristeći službene položaje i to Nermin Nikšić kao predsjednik Vlade Federacije BIH, a Ramo Isak kao ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH, učestvovali u predlaganju odnosno donošenju i potpisivanju rješenja Vlade FBiH kojima je Vahidinu Munjiću omogućeno da rukovodi FUP-om”, navodi se u saopštenju.

Dostavljali povjerljive podatke iz istraga

Ohranoviću, policiskom službeniku FUP-a i Arijani Huseinović Ajanović, direktori Kancelarije premijera Federacije BiH, na teret se stavlja da su posredovali u vezi s davanjem i produžavanjem tih ovlaštenja, kao i radi imenovanja Munjićevog rođaka za vršioca dužnosti izvršnog direktora za poštanski promet u JP „BH Pošta“. Mirela Bubalo optužena je da je kao šefica odsjeka u Kabinetu federalnog ministra unutrašnjih poslova koristila svoj službeni položaj i uticaj radi posredovanja u zapošljavanju. Optužnica obuhvata i radnje u vezi s unapređenjima i zapošljavanjem u FUP, te neovlaštenim dostavljanjem povjerljivih podataka o tužilačkim provjerama i istragama.

Za Nikšića i Isaka zatražena zabrana rada

”Tužilaštvo je predložilo da se Nerminu Nikšiću zabrani obavljanje dužnosti predsjednika Vlade FBiH, a Rami Isaku obavljanje dužnosti federalnog ministra unutrašnjih poslova. Prijedlog za obojicu obuhvata i zabranu obavljanja bilo koje druge službene funkcije u okviru Vlade FBiH, odnosno rukovodećih poslova u organima izvršne vlasti u Federaciji BiH”, saopštio je Federalno tužilaštvo.

Takođe, predloženo je da se Arijani Huseinović Ajanović produži mjera zabrane obavljanja bilo koje službene dužnosti u okviru Vlade FBiH, a Ervinu Mušinoviću mjera zabrane obavljanja bilo koje službene funkcije u okviru Federalne uprave policije i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Predloženo saslušanje 60 svjedoka i izvođenje 500 dokaza

Prema Vahidinu Munjiću, Arijani Huseinović Ajanović, Ervinu Mušinoviću, Muhamedu Ohranoviću, te Rami Isaku predložene su sigurnosne mjere oduzimanja predmeta.

”Za glavni pretres tužilaštvo je predložilo ispitivanje više od 60 svjedoka i izvođenje preko 500 materijalnih dokaza”, navodi se u saopštenju.

Optužnica je dostavljena Posebnom odjeljenju Vrhovnog suda FBiH na potvrđivanje.