Rudari Rudnika mrkog uglja Breza će danas, 26. novembra, izaći na protest ispred zgrade Vlade FBiH u Sarajevu, gdje će od nadležnih institucija zatražiti isplatu oktobarske plate i konkretno rješavanje nagomilanih problema u ovom rudniku.

Okupljanje je najavljeno u terminu od 12 do 15 sati, a nezadovoljstvo radnika traje već danima. Rudari su još 19. novembra stupili u radnički neposluh, nakon što je obustavljena proizvodnja u drugoj smjeni.

Dosadašnji razgovori s predstavnicima Elektroprivrede BiH nisu donijeli dogovor o isplati zarađene plate, zbog čega su radnici odlučili svoje zahtjeve iznijeti pred Vladu FBiH.

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Iz sindikata poručuju da je situacija postala neodrživa, posebno zbog činjenice da kašnjenje primanja direktno ugrožava egzistenciju rudara i njihovih porodica, prenosi RadioSarajevo.

Prije odlaska u Sarajevo, za radnike je u Brezi planiran zbor u sedam sati, nakon čega je organizovan zajednički prevoz do Sarajeva. Protest je najavljen u skladu sa zakonskim procedurama, a očekuje se i podrška rudara iz drugih rudnika s područja FBiH.