Na stolu je bio i proces EU integracija. Ukazano je na Samitu na reforme, posebno u oblasti pravosuđa, koje je potrebno definisati kako bi BiH otklonila prepreke na evropskom putu.

„ Ja sam naravno delegirala teme koje su važne da kažemo šta je to važno i na koji način mi možemo da vratimo nešto što se zove domaća uprava u punom smislu te riječi a to znači da smo mi koji smo izabrani tamo od strane naroda i odgovorni za sve procese u zemlji. Da li je moguće i normalno da vi nešto održite i očuvate samo zato što će intervenisati neki stranci. Rekla sam da je dobro da nema intervencije stranaca i da se to može pokazati kao vrijeme ili period u kojem nema ni kriza zato što su većina kriza izazvane upravo time što su stranci intervenisali i nametali rješenja koja su neprirodna za BiH“, rekla je srpski član Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović.

Tapkamo u mjestu, stav je Obrada Kesića kada je pitanju evropski put BiH. Međutim, ocjenjuje da ipak ohrabruje što se spajaju stavovi između Brisela i Vašingtona u važnim pitanjima.

„Prva stvar jeste da se problemi rješavaju u BiH od strane izabranih, legitimnih predstavnika dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Postoji razumijevanje ako BiH hoće da se izgrađuje to mora biti iznutra, ne može niko da nametne bilo kakvo rješenje, ta vremena su prošla i iskustvo je da nametnuta rješenja nisu uspješna. Ona samo produbljuju krize“, rekao je šef Misije BiH pri EU, Obrad Kesić.

Sprovedite reforme koje će dovesti do članstva u EU - poručuju evropski zvaničnici zemljama Zapadnog Balkana. Ipak, priznaju da to nije jedini put koji će dovesti do članstva.

"Vrijeme je da gledamo u budućnost, a ne u prošlost. Samo tako naši partneri sa Zapadnog Balkana mogu da ostvare stvaran napredak i preuzmu svoje odgovornosti kao buduće članice. Naši partneri sa Zapadnog Balkana mogu da računaju na EU“, rekao je predsjednik Evropskom savjeta, Antonio Kosa.

„Moramo da iskoristimo ovaj zamah i pretvorimo ga u napredak ka članstvu. To zahtjeva posvećenost obiju strana. Vidimo ohrabrujući napredak", rekla je predsjednik Evropske komisije, Ursula fon der Lajen.

Prema novembarskom izvještaju evropske komisije EU nije spremna za ustupke BiH. Navode da BiH treba završiti usvajanje zakona o VSTS i Zakona o Sudu BiH i imenovati glavnog pregovarača. Do tada nema ništa od novca iz Plana rasta. Dio tih sredstava već jednom je umanjen, a sad slijedi i novo umanjenje.