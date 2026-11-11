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Sarajevo pod smogom, skoro 1.400 pacijenata u Hitnoj pomoći za tri dana

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АТВ редакција
11.11.2026 17:38

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Sarajevo FBiH smog
Foto: Pexels/Amel Uzunovic

Da je vazduh u Sarajevu ozbiljno zagađen, pokazuje i podatak da je u sarajevskoj Hitnoj pomoći za 72 časa zbrinuto 1.395 pacijenata, a najčešće tegobe bile su respiratorne i kardiovaskularne.

Stručnjaci upozoravaju da se isti problem ponavlja gotovo svake zime, te da su kućna ložišta jedan od dominantnih izvora zagađenja, sa učešćem od oko 70 odsto, dok je saobraćaj drugi značajan izvor.

Enis Krečinić iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kaže da je posljednjih godina zabilježen blagi pad broja dana u kojima su prekoračene dozvoljene vrijednosti PM10 čestica, ali da je Sarajevo i dalje daleko od zadovoljavajućih rezultata.

Prema njegovim riječima, dozvoljeno je 35 dana prekoračenja godišnje, dok je mjerna stanica na Ilidži prije tri godine zabilježila 103 dana sa prekoračenjima, a prethodne godine 90.

On posebno upozorava na zdravstvene posljedice dugotrajne izloženosti zagađenom vazduhu, prenose federalni mediji.

- PM2.5 čestice mogu prodrijeti u krvotok, a istraživanja lebdećih čestica u Sarajevu pokazala su prisustvo kancerogenih materija, među kojima su benzo(a)piren i policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) - rekao je Krečinić.

(Avaz)

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Tagovi :

Sarajevo

smog

Kvalitet vazduha

zagađen vazduh

akutna respiratorna infekcija

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