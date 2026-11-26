Stranka demokratske akcije (SDA) najavila je da će putem ovlaštenih predlagača podnijeti apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti izmjena Zakona o RTRS-u i Zakona o izvršnom postupku, koje vlasti Republike Srpske namjeravaju usvojiti. Iz ove stranke pozvali su i Tužilaštvo BiH da pokrene postupak protiv odgovornih osoba.

Iz SDA smatraju da je namjera entitetskih vlasti jednostrano isključivanje RTRS-a iz javnog medijskog sistema Bosne i Hercegovine i izbjegavanje plaćanja dugovanja prema BHRT-u.

"Umjesto plaćanja duga, koji prema podacima BHRT-a iznosi 110 miliona KM, te plaćanja 23 miliona prema već donesenim sudskim rješenjima, vlasti entiteta RS pribjegavaju pravnom nasilju", naveli su iz SDA.

Ističu da se predloženim izmjenama svjesno krše Zakon o javnom RTV sistemu BiH i Zakon o javnom servisu BiH, koji su usvojeni 2005. godine u Parlamentarnoj skupštini BiH.

"Očigledna je namjera vlasti Republike Srpske da razbiju jedinstven, zakonom regulisan sistem javnog medijskog emitovanja, što predstavlja krivično d‌jelo napad na ustavni poredak BiH. Stoga pozivamo Tužilaštvo BiH da u skladu sa svojim nadležnostima pokrene postupak protiv odgovornih osoba", poručili su iz SDA.

Vlada Republike Srpske: RTRS ima status javnog preduzeća od opšteg interesa za Srpsku

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas, na 37. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o Radio-televiziji Republike Srpske, kojim se propisuje da Radio-televizija Republike Srpske ima status javnog preduzeća od opšteg interesa za Republiku Srpsku.

Zakon propisuje da je obezbjeđenje i emitovanje programa RTRS-a, informisanje građana i funkcionalnost sistema od opšteg interesa za Republiku Srpsku.

Propisuje se i mogućnost uspostavljanja saradnje RTRS-a sa Medijskim sistemom Republike Srpske (SRNA) kroz međusobno pružanje materijalno-tehničke, organizacione i druge podrške, potpisivanjem posebnog Sporazuma o međusobnoj saradnji i pružanju podrške radi obezbjeđivanja kontinuiteta obavljanja djelatnosti RTRS-a i SRNE.

Pravobranilaštvo Republike Srpske određeno je da zastupa RTRS pred sudovima i drugim nadležnim organima, preduzima pravna sredstva radi zaštite i ostvarivanja imovinskih prava i interesa, te vrši i druge poslove određene Zakonom o Pravobranilaštvu Republike Srpske.