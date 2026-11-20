Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da današnje odluke Ustavnog suda BiH predstavljaju ozbiljno narušavanje ustavnog poretka i direktno zadiranje u prava i nadležnosti Republike Srpske garantovane Ustavom BiH i Dejtonskim mirovnim sporazumom.

„Ustavom garantovana prava Republike Srpske ne mogu biti predmet proizvoljnih tumačenja i političkih odluka. Narodna skupština Republike Srpske ima svoj ustavni položaj i nadležnosti koje niko nema pravo da osporava mimo ustavom propisanih procedura. Mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa jedan je od temelja dejtonskog ustavnog uređenja i mora se poštovati“, poručio je Selak.

Govoreći o odluci koja se odnosi na isticanje zastave Armije RBiH, Selak je rekao da takva odluka nije iznenađenje, imajući u vidu političku prošlost sudija koje o tome odlučuju i okolnosti u kojima se donose ovakve odluke.

„Nije iznenađujuće da zahtjev koji se odnosi na zabranu isticanja zastave Armije RBiH nije dobio podršku. Posebno je problematično što o ovakvim pitanjima odlučuju ljudi čija je politička prošlost neraskidivo povezana sa ratnim periodom. Predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsad Ćeman bio je predsjednik SDA u ratnom periodu. Smatram da javnost ima pravo da postavi pitanje koliko takve okolnosti utiču na povjerenje u nepristrasnost i nezavisnost institucije koja mora biti iznad dnevne politike“, istakao je Selak.

On je ukazao na to da se, pored spornih odluka, moraju hitno otvoriti i pitanja sastava, mandata i načina funkcionisanja Ustavnog suda BiH.

„Ustav BiH, u članu VI, tačka 1, propisuje da sudije Ustavnog suda BiH obavljaju funkciju do navršene 70. godine života. Zato se mora otvoriti pitanje ustavnog osnova za nastavak obavljanja funkcije sudija koje su navršile tu starosnu granicu, uključujući Mirsada Ćemana i Valeriju Galić, za koje smatramo da, u skladu sa Ustavom BiH, više ne mogu obavljati funkciju sudija Ustavnog suda BiH. Ustavne odredbe moraju važiti jednako za sve“, istakao je Selak.

Selak je posebno ukazao na činjenicu da u Ustavnom sudu BiH i dalje učestvuju troje stranih sudija koje ne imenuju institucije u BiH, dok Republika Srpska trenutno nema svoje predstavnike u ovoj instituciji.

„Neprihvatljivo je da o najvažnijim ustavnim pitanjima u BiH odlučuju strane sudije, dok Republika Srpska nema svoje predstavnike na sudijskim mjestima koja joj pripadaju. Neophodno je obezbijediti punu ravnopravnost, institucionalni legitimitet i odgovornost u radu Ustavnog suda BiH“, naglasio je Selak.

On je dodao da je poseban problem to što Ustavni sud BiH funkcioniše na osnovu pravila koja su donijele same sudije, dok na nivou BiH nije usvojen poseban zakon o Ustavnom sudu BiH.

„Krajnje je vrijeme da se ovo pitanje uredi zakonom, da se jasno definišu postupak, način odlučivanja, odgovornost i prestanak mandata sudija. Ne može postojati pravna sigurnost ako se ovako važna institucija nalazi u pravnom okviru koji nije cjelovito uređen zakonom“, rekao je Selak.

Ministar pravde Republike Srpske poručio je da je neophodno pod hitno pokrenuti institucionalni dijalog o odlasku stranih sudija iz Ustavnog suda BiH i donošenju zakona o Ustavnom sudu BiH.

„Republika Srpska traži poštovanje Ustava, Dejtonskog sporazuma i ravnopravnosti. Ustavni sud BiH mora biti čuvar Ustava, a ne institucija koja svojim odlukama produbljuje političku i ustavnu krizu. Niko nije iznad Ustava, pa ni Ustavni sud BiH“, poručio je Selak.