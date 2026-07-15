Sporno odlagalište na Trgovskoj gori: BiH će učestvovati u procjeni uticaja na životnu sredinu

BiH je zvanično obavijestila Hrvatsku da namjerava da učestvuje u postupku procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje dugoročnog skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, saopšteno je iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara.

Ministarstvo za zaštitu životne sredine i zelenu tranziciju Hrvatske u junu je notifikacijom formalno obavijestilo BiH o pokretanju ovog postupka i zatražilo odgovor da li BiH namjerava da učestvuje u prekograničnim konsultacijama, u skladu sa Espo konvencijom.

Ministarstvo spoljne trgovine hrvatskoj strani je zajedno sa svojim dopisom proslijedilo odgovor Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske kao kontakt tačke za Espo konvenciju.

U odgovoru je istaknuto da je notifikacija Hrvatske nejasna, nepotpuna, neblagovremena, te da nije usklađena sa Espo i drugim međunarodnim konvencijama, navodi se u saopštenju.

Ukazano je i na ključne nedostatke postupaka Hrvatske u vezi sa projektom i potrebu da se cjelokupan pogrešno vođeni postupak vrati u znatno raniju fazu, te su ponovo istaknuti prethodni zahtjevi za dostavljanje relevantnih informacija i dokumentacije, kao i za formiranje zajedničkog tijela i/ili zaključivanje posebnog bilateralnog sporazuma o ovom pitanju.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa podsjetilo je da Hrvatska još nije dostavila studiju uticaja na životnu sredinu niti bilo kakvu dokumentaciju o procjeni uticaja.

Notifikacijom je faktički samo najavljen proces konsultacija i javnih rasprava nakon što studija bude kompletirana i dostavljena, napominje se u saopštenju.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa najavilo je da nastavlja da koordiniše aktivnosti, kao i pravnu borbu pred više međunarodnih tijela protiv ovog nesavjesno vođenog projekta Hrvatske.

U saopštenju se ističe da Hrvatska treba da, umjesto izgradnje centra, postupi u skladu sa svojim međunarodnim obavezama i opšteprihvaćenim načelima međunarodnog prava, te da radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane "Krško" skladišti u državi u kojoj je i nastao i koja je spremna da ga prihvati, u Sloveniji.

"To je jedino pravilno i prihvatljivo rješenje, kako za stanovništvo u BiH tako i za stanovništvo Hrvatske, naročito imajući u vidu činjenicu da je izbor Čerkezovca izvršen uz gruba kršenja međunarodnih standarda iz oblasti zaštite životne sredine, nuklearne energije i ljudskih prava, a naročito uz očiglednu ekološku diskriminaciju lokalne populacije", ukazali su u resornom ministarstvu.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane "Krško", kao i postojeći institucionalni otpad, skladišti na Trgovskoj gori u opštini Dvor, na samoj granici sa BiH, prenosi Srna