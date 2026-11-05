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Srušena još jedna nadstrešnica na pravoslavnom groblju u banovićkoj opštini

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АТВ редакција
05.11.2026 21:42

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Srušena nadstrešnica na pravoslavnom groblju
Foto: RTRS

U opštini Banovići srušena je još jedna nadstrešnica na pravoslavnom groblju u mjestu Borovci, saopštio je Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH.

Grede koje su nosile nadstrešnicu isječene su motornom ili ručnom pilom, a zatim je objekat oboren na stranu.

Iz Odbora su naveli da to može da ukazuje da je riječ o istom licu ili licima koja su prethodno srušila nadstrešnicu na srpskom pravoslavnom groblju Gradina, pored Banovića gdje je takođe isječena nadstrešnica.

Pravoslavno groblje Borovci udaljeno je oko tri kilometra od pravoslavnog groblja Gradina.

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Tag :

Banovići

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