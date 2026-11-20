Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ocijenio je za Srnu da se krnji Ustavni sud BiH opasno zaigrao, jer je pokušao da bira neku vrstu političkog trenutka kada će Republici Srpskoj nanijeti štetu.

"Sudije stranci u Ustavnom sudu BiH treba da napuste ovaj sud, kao što su i strani članovi napustili Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika", rekao je Stevandić Srni, reagujući na posljednje odluke Ustavnog suda BiH.

Ukoliko krnji Ustavni sud BiH, istakao je on, pridonosi podjeli zemlje, netrpeljivosti, diskriminacije i različitom tumačenju simbola, sigurno je da se na taj način ide ka daljim podjelama.

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"Najveća je greška što su pomislili da Republika Srpska na ovo neće imati odgovora. Imamo odgovor, kao što smo ga i do sada uvijek imali", kategoričan je Stevandić.

Krnji Ustavni sud BiH utvrdio je da je odredba Krivičnog zakonika Republike Srpske kojom se kažnjava isticanje simbola Armije RBiH neustavna, a stavio je van snage i izjavu srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović o vitalnom interesu Republike Srpske zbog imenovanja Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.