Na teritoriji Republike Srpske trajno zabraniti ratnu zastavu tzv. Armije BiH sa ljiljanima, to je inicijativa Udruženja veterana "Garda Panteri", koju su uputili Vladi Srpske. Na odgovor nisu dugo čekali. Naravno da ćemo podržati, kategoričan je premijer Srpske. Sve u vezi sa zabranom simbola koji vrijeđaju dostojanstvo i nacionalni ponos srpskog naroda podržaće i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske.

"Moramo da dođemo do pozitivnih zakonskih rješenja, koji će na jedan zakonski način urediti tu problematiku i tako, na takav način, dati ovlaštenja pripadnicima MUP-a da reaguju na svaku provokaciju, da li to bila zastava ili neko drugo obilježje koje vrijeđa dostojanstvo srpskog naroda, dostojanstvo onih ljudi koji su dali svoje živote za Republiku Srpsku, koji vrijeđaju našu slobodu i sve nas koji trenutno živimo u Republici Srpskoj", rekao je Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

"Sve ovo što smo do sada radili su bile inicijative boračkih kategorija. Mi, jednostavno, smo servis, ne samo boračke kategorije, nego patriotizma i svega onoga što predstavljaju građani Republike Srpske. Naravno da ćemo prihvatiti tu inicijativu", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Republika Srpska Minić: Podrška inicijativi za zabranu ratne zastave tzv. Armije BiH

Podrška inicijativi stiže i od boraca i drugih udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata. Tu bi uvrstili i ratne zastave Hrvatskog vijeća odbrane. Poručuju, trebalo je to još davno da se uradi.

"Sve te ratne zastave naših neprijatelja iz 90-ih da ne mogu da se nose i da se pokazuju na prostoru Republike Srpske", kaže Božica Živković Rajilić, predsjednik Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske, te dodaje:

"Posebno je to teško npr. kada tamo dođu muslimani u Kotor Varošu gdje su pokolj napravili, tamo u Serdarima i onda dođu i nose ratne zastave, a tamo 90 odsto srpskog stanovništva, provociraju narod i u mnogim mjestima"

"Ja se ne bojim ni za šta da pričam o tome, nego to je vrijeđanje naših najhrabrijih sinova koji su dali, evo u Derventi, vidjeli ste, koji su svoje živote", rekao je Đorđo Maksimović, bivši borac Pete kozarske brigade Vojske Republike Srpske.

Takve ratne zastave simbolizuju i nacionalne politike koje su zemlju uvele u rat, te stradanje koje su narodi istrpjeli od vojske koja je išla pod tom zastavom, kaže Dževad Galijašević.

"Sve ratne zastave, u stvari, nije im mjesto na ovaj način, da se na sportskim manifestacijama zastava s ljiljanima nosi, da se maše sa njom, da nekakvi bh fanatikosi glume da oni znaju nešto o državi, o ratu, o stradanju. Dakle, ta zastava koja se pojavljuje kao ratni simbol u stvari prkosi žrtvama, prkosi narodu koji je stradao od vojske pod tom zastavom", rekao je Dževad Galijašević, stručnjak za borbu protiv terorizma.

U dejtonskoj BiH nema mjesta ratnim zastavama, niti će srpski narod prihvatiti bošnjačku ikonografiju ratnih zastava, kategorični su u Gradskoj organizaciji porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Zvornik.