Milione dolara administracija Džozefa Bajdena preko USAID-a poklonila je odabranim medijima u Bosni i Hercegovini, obezbijedila im je advokate u slučaju tužbe, osigurala bolju vidljivost na društvenim mrežama, a preko nevladinih organizacija organizovala podršku građana. Riječ je o skoro 18 miliona KM koji su uplaćeni odabranim medijima u BiH od 2021. do 2024. godine.

Ovo su zvanični podaci koji su 24. novembra objavljeni na stranici USAID-a odlukom administracije Donalda Trampa. Razlog objave je, između ostalog, najava demokrata da bi USAID ponovo mogli da vrate u funkciju.

U brojnim dokumentima jasno je vidljivo da je USAID imala projekte u BiH koji su za cilj imali društvene i političke promjene.

Recept je bio sljedeći. Ogromna finansijska sredstva obezbijeđena su za odabrane medije. To je vidljivo u dokumentu pod nazivom "Dezinformativna aktivnost". Program je predviđao podršku novinarima i blogerima da se bave istraživanjem korupcije u odabranim sektorima i pravnu pomoć u slučajevima tužbi za klevetu.

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Nakon toga, njihovi tekstovi bi dobijali bolju vidljivost. Šta to znači? Pomenuti tekstovi i mediji bili bi više vidljiviji od drugih. Kada nešto pretražujete na internetu, prvo bi se nudili njihovi rezultati, a više bi bili ponuđeni na društvenim mrežama poput Fejsbuka i slično.

Uporedo sa tim, milione su dobili pošasti poznate kao "fact-checker", odnosno, portali koji se bave provjerom činjenica. Oni su se uglavnom obračunavali sa tradicionalnim medijima u BiH i uništavali njihovu dostupnost. Zato građani nisu imali priliku da vide objave tradicionalnih medija, nego uglavnom onih koji su bili odabrani od strane USAID-a.

Nakon toga, što je vidljivo u dokumentima, išao je i dio "Teorija promjene. Tu su razmatrali kako angažovati građane. Plan je bio da odabrani mediji pišu o određenim temama, dobiju potrebnu vidljivost, a da nevladine organizacije, koje su takođe finansirane, mobilišu građane na reakciju.

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Koji mediji su dobili, koji sektori su odabrani, ni koji tekstove je USAID finansirao nije poznato.

Zvanično je samo da je pored pomenutih skoro 18 miliona KM, USAID u BiH uplatila 2.5 miliona dolara za istraživačko novinarstvo. Postoji i dodatni projekat koji uključuje Zapadni Balkan i za koji je otišlo 10 miliona dolara (približno 18 miliona KM). U tom projektu "osnaživali" su odabrane medije u Zapadnom Balkanu, a projekat ponovo uključuje BiH. Međutim, koliko je preko tog projekta uplaćeno medijima u BiH nije poznato.

Važno je takođe napomenuti i da su pojedini projekti pokrenuti u USAID-u za vrijeme administracije Donalda Trampa, ali ni približno finansijski podržano kao za vrijeme Bajdenove administracije.