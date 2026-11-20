Dejtonski mirovni sporazum uspostavio je okvir za mir i uređenje Bosne i Hercegovine. Tri decenije njegovog postojanja obilježio je niz intervencija koje su došle sa strane, niz nametanja i promjena koje nisu bile dio izvornog Dejtonskog dogovora.

"Ako malo bolje pogledate i pročitate onaj aneks 10 koji reguliše funkcionisanje postojanje ulogu visokog predstavnika i imenovanje takvih osoba onda ćete vidjeti zapravo koliko se odstupilo od onog što je bila suština ili matrica samog dejt sporazuma a da nije bio takav ne bi nikad se ni postigla saglasnost svih onih koji su ga potpisivali i onih koji su trebali da na osnovu tog mirovnog sporazuma da žive zajedno", rekla je Željka Cvijanović, srpski Član predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu sve što se dešavalo od ’95. do danas, od intervencija visokih predstavnika do odluka Ustavnog suda BiH – poruka lidera SNSD-a je jasna.

"Prop'o je Dejton", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Dejtonskim sporazumom visoki predstavnik dobio je zadatak da nadgleda sprovođenje civilnog dijela mirovnog sporazuma, koordiniše rad međunarodnih organizacija i olakšava rješavanje problema.

Trideset jednu godinu kasnije, njegova ovlašćenja daleko su od onog što je izvorno pisalo u Dejtonu. Bonska ovlašćenja omogućila su mu da nameće zakone, ukida odluke i smjenjuje zvaničnike.

"Dejtonski mirovni sporazum treba se vratiti na onaj izvorni, koji je Republici dao više od 80 nadležnosti koje su oduzete nakon '95. godine", rekao je Draško Stanivuković, predsjednik PSS-a.

"Mi zaista smo na tom stanovištu da je neophodno da se očuva ono što je predviđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom, a odnosi se na Republiku Srpsku, prava i nadležnosti Republike Srpske i položaj u okviru BiH", rekao je Branko Blanuša, predsjednik SDS-a.

Republika Srpska "Odluka Ustavnog suda BiH direktno krši Ustavom garantovana prava Srpske"

S druge strane, bošnjačke stranke u tome ne vide problem.

"Pa sve nadležnosti su prenesene uz saglasnost i u skladu sa procedurama propisane Dejtonskim mirovnim sporazumom", rekao je Mirsad Duratović, poslanik Koalicije za državu (SDA, BiH Zeleni i SDP BiH) u Narodnoj skupštini Republike Srpskoj.

Oni koji su vjerovali da će međunarodne garancije obezbijediti dosljedno poštovanje Dejtonskog sporazuma, vremenom su se suočili sa drugačijom stvarnošću.

"Vrijeme nas je nažalost demantovalo, jer se ono što su radili visoki predstavnici pokazalo kao ozbiljan instrument narušavanja tog sporazuma i kao nešto što je ozbiljno revidiralo tekst tog sporazuma u njegovim značajnim dijelovima", rekao je Ognjen Tadić, pravnik.

Dejton je i dalje osnova političkog sistema. Uspostavio je sistem koji je trebalo da obezbijedi mir i ravnopravnost. Ali, tri decenije kasnije, BiH i dalje opterećuju političke blokade, sporovi o nadležnostima i različita viđenja budućnosti države.