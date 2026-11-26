Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je određivanje pritvora i raspisivanje potjernice za Šerifom Patkovićem, bivšim komandantom Drugog bataljona Sedme muslimanske brigade Armije RBiH, koji je nepravosnažno osuđen na deset godina zatvora zbog ratnog zločina nad ratnim zarobljenicima.

Iz Tužilaštva BiH za Detektor su potvrdili da je Patković napustio državu dva dana prije izricanja prvostepene presude.

"Tužilaštvo BiH jutros je obaviješteno od Suda BiH da je optuženi Patković dva dana prije izricanja presude napustio BiH“, navodi se u odgovoru Tužilaštva.

Daljnje postupanje sada je u nadležnosti Suda BiH i ostalih institucija uključenih u postupak raspisivanja potjernice.

Osuđen zbog ubistva ranjenog komandanta HVO-a

Patković je 13. novembra prvostepenom presudom proglašen krivim za ratni zločin počinjen u januaru 1993. godine u selu Dusina kod Zenice.

Sud je utvrdio da je Patković, kao komandant Drugog bataljuna Sedme muslimanske brigade Armije RBiH, ubio lokalnog komandanta Hrvatskog vijeća obrane (HVO), koji je ranjen ležao na zemlji.