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"Uvijek smo uz svoj narod, nemamo problem da pobijedimo na izborima"

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 15:15

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Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић
Foto: ATV/Branko Jović

SNSD je uz svoj narod i nema problem da pobijedi na predstojećim izborima bez obzira na Kristijana Šmita, CIK, opoziciju i ujedinjenu bošnjačku strukturu iz Sarajeva koja atakuje na Republiku Srpske, rekao je portparola stranke Radovan Kovačević.

"SNSD je uz svoj narod i tako će ostati", istakao je Kovačević.

On je naveo da SNSD nikada nije uzeo novac koji Vlada Republike Srpske izdvaja za finansiranje kampanja političkih stranaka.

Podsjetio je da su SNSD, kao najveća stranka u BiH po broju glasova i poslanika u svim tijelima, koja učestvuje na svim nivoima u izvršnoj vlasti, kao i Ujedinjena Srpska, odlukom Šmita izuzeti od dobijanja sredstava koja im pripadaju i koja se uplaćuju svim drugim političkim strankama.

Navodeći da je u demokratiji osnovni preduslov da su svi jednaki, Kovačević je rekao da je "super" kada se SNSD-u uskrate neka prava, a kada se nekom bilo šta kaže, onda je to napad na demokratiju.

"Ovo je napad na demokratiju. Ja bih pozdravio bilo šta što bi to popravilo", rekao je Kovačević na konferenciji za novinare u Sarajevu, prenosi Srna

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Radovan Kovačević

Izbori 2026

SNSD

Kandidatura

Republika Srpska

CIK BiH

Kristijan Šmit

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