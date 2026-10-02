Vandali oskrnavili pravoslavnu crkvu kod Maglaja

Autor:ATV redakcija
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Oštećena je pravoslavna crkva posvećena Svetoj Petki u Gornjoj Bočinji kod Maglaja, saopšteno je iz MUP-a Zeničko-dobojskog kantona.
Na crkvi su oštećeni fasada, lim na zvoniku i bakarni oluk.
Lice B. M. iz Doboja prijavilo je juče Policijskoj stanici Maglaj oštećenje ove pravoslavne crkve.
Maglajska policija, kako je navedeno iz kantonalnog MUP-a, nastavlja aktivnosti na rasvjetljavanju i dokumentovanju krivičnog djela oštećenje tuđe stvari, prenosi Srna.
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