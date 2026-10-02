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Vandali oskrnavili pravoslavnu crkvu kod Maglaja

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02.10.2026 12:07

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Вандали оскрнавили православну цркву код Маглаја
Foto: ATV

Oštećena je pravoslavna crkva posvećena Svetoj Petki u Gornjoj Bočinji kod Maglaja, saopšteno je iz MUP-a Zeničko-dobojskog kantona.

Na crkvi su oštećeni fasada, lim na zvoniku i bakarni oluk.

Lice B. M. iz Doboja prijavilo je juče Policijskoj stanici Maglaj oštećenje ove pravoslavne crkve.

Maglajska policija, kako je navedeno iz kantonalnog MUP-a, nastavlja aktivnosti na rasvjetljavanju i dokumentovanju krivičnog djela oštećenje tuđe stvari, prenosi Srna.

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Tagovi :

Srpska pravoslavna crkva

Vandalizam

Maglaj

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