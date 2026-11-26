Kvalitet vazduha jutros je vrlo nezdrav u Visokom sa indeksom 272 i Ilijašu sa indeksom 206, podaci su sajta "Eko-akcija".

Vrlo nezdrav vazduh kod lica sa respiratornim oboljenjima poput astme može izazvati značajna pojačanja simptoma i intenziteta bolesti, a povećana je vjerovatnoća negativnih posljedica po respiratorne organe cjelokupnog stanovništva.

Oboljeli od plućnih bolesti i bolesti srca, trudnice, djeca i stariji, moraju izbjegavati bilo kakve aktivnosti tokom boravka vani, dok bi ostali morali izbjegavati produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.

Nezdrav vadzuh je u Lukavcu, gdje indeks kvaliteta vazduha iznosi 190, Travniku 189, Vogošći 180, Kaknju 179, Zenici 173, Tuzli 166 i Banjaluci 153.

U Maglaju i Doboju kvalitet vazduha jutros je nezdrav za osjetljive grupe, dok je umjereno zagađen u Živinicama, Sarajevu, Prijedoru, Hadžićima, Tešnju i Jajcu.

Dobar kvalitet vazduha izmjeren je u Trebinju i Mostaru.