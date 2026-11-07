Logo

Važne promjene za žene: Od 1. januara važe ovi uslovi za odlazak u penziju

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
07.11.2026 18:33

Komentari:

0
Starica sa štapom hoda tihim sokakom, budeći nostalgiju.
Foto: pexels/Hazal zeynep

Žene u FBiH od 1. januara 2027. godine moraće imati najmanje 60 godina života i 35 godina staža osiguranja kako bi ostvarile pravo na izuzetnu prijevremenu starosnu penziju. Riječ je o uslovima predviđenim Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji se postepeno pooštravaju.

Prema podacima Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (FZ PIO/MIO), tokom 2026. godine za ostvarivanje ovog prava potrebno je najmanje 59 godina i šest mjeseci života te 34 godine i šest mjeseci staža osiguranja.

Милорад Додик у Америци

Republika Srpska

Dodik: Posjetu SAD-u završio sam uvjeren da smo napravili važan korak za Srpsku

Od početka 2027. godine oba uslova povećavaju se za šest mjeseci.

Promjene se odnose na izuzetnu prijevremenu starosnu penziju, dok uslovi za redovno penzionisanje u Federaciji BiH ostaju nepromijenjeni.

Pravo na starosnu penziju može se ostvariti sa navršenih 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno 20 godina penzijskog staža.

Penzionisanje je moguće i sa navršenih 40 godina staža osiguranja, bez obzira na životnu dob.

Razlika između redovne i izuzetne prijevremene starosne penzije važna je i zbog iznosa koji će korisnice primati.

Naime, prijevremena penzija u FBiH trajno se umanjuje za 0,333333 posto za svaki mjesec ranijeg odlaska u odnosu na propisanih 65 godina života. To je približno četiri posto za svaku godinu ranijeg penzionisanja.

Ženi koja 2027. godine ostvari pravo na izuzetnu prijevremenu starosnu penziju sa tačno 60 godina života obračunati iznos biće umanjen za približno 20 posto.

Миља Зечевић

Društvo

Riječi koje kidaju dušu: Ovako je govorila Milja Zečević

Ovo umanjenje je trajno i ne prestaje nakon što korisnica navrši 65 godina života.

U Republici Srpskoj važe drugačiji uslovi

Uslovi za odlazak žena u penziju razlikuju se između dva entiteta.

U Republici Srpskoj žene mogu ostvariti pravo na starosnu penziju sa navršenih 58 godina života i najmanje 35 godina staža osiguranja.

Opšti uslov za starosnu penziju iznosi 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, a penzionisanje je moguće i sa 60 godina života i 40 godina penzijskog staža.

Prema trenutno važećim propisima, za 2027. godinu u Republici Srpskoj nije predviđeno povećanje ovih granica.

To znači da žene iste životne dobi i sa jednakim radnim stažom ne moraju ispunjavati iste uslove za penzionisanje u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.

Uslovi će se dodatno povećavati

Prema zakonski predviđenom rasporedu, uslovi za izuzetnu prijevremenu starosnu penziju žena u Federaciji BiH nastaviće se povećavati i nakon 2027. godine.

Небојша Вукановић

Republika Srpska

Vukanović podnio krivične prijave zbog kvarova u RiTE Ugljevik

Tako će 2028. godine za ostvarivanje ovog prava biti potrebno najmanje 60 godina i šest mjeseci života te 35 godina i šest mjeseci staža osiguranja.

Prilikom planiranja penzionisanja važno je razlikovati staž osiguranja od ukupnog penzijskog staža jer pojedini načini ostvarivanja prava na penziju zahtijevaju određeni broj godina upravo staža osiguranja.

(CrnaHronika)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

FBiH

Penzija

Penzioneri

Komentari (0)

Pročitajte više

Policija savladava napadača u Krakovu koji je ubio 5, a ranio najmanje 10 osoba u pucnjavi.

Svijet

Dramatičan snimak iz Krakova: Ovako je policija savladala napadača

3 h

0
Zgrada Rajhstaga u Berlinu sa njemačkom zastavom na vedrom plavom nebu tokom dana.

Svijet

Njemačka: Obavještajnim službama biće dozvoljeno da tajno ulaze u domove građana

3 h

0
Dodik: Mitrovdan u Nevesinju uvijek će imati poseban osjećaj slave, ali i težine i opomene

Republika Srpska

Dodik: Mitrovdan u Nevesinju uvijek će imati poseban osjećaj slave, ali i težine i opomene

3 h

1
Andreas fon Bekerat, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji

Srbija

Bekerat saopštio da odlazi iz Srbije: Ko dolazi na njegovu poziciju?

3 h

2

Više iz rubrike

Kecmanović: Hitno i bezuslovno ukinuti OHR

BiH

Kecmanović: Hitno i bezuslovno ukinuti OHR

10 h

0
Elmedin Konaković, ministar inostranih poslova BiH

BiH

Konaković za ATV o svom radu: Bilo je jednostranih poteza

1 d

1
Savjet ministara BiH

BiH

Kada se može očekivati formiranje Savjeta ministara BiH?

1 d

0
Na pravoslavnom groblju Gradina u selu Lozna, opština Banovići, isječena je nadstrešnica koju su napravili Srbi koji su izbjegli iz ovog sela kako bi se imali gdje okupljati za zadušnice i seosku slavu.

BiH

Oglasila se Misija OEBS-a o rušenju nadstrešnice na pravoslavnom groblju

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima