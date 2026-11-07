Važne promjene za žene: Od 1. januara važe ovi uslovi za odlazak u penziju

Žene u FBiH od 1. januara 2027. godine moraće imati najmanje 60 godina života i 35 godina staža osiguranja kako bi ostvarile pravo na izuzetnu prijevremenu starosnu penziju. Riječ je o uslovima predviđenim Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji se postepeno pooštravaju.

Prema podacima Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (FZ PIO/MIO), tokom 2026. godine za ostvarivanje ovog prava potrebno je najmanje 59 godina i šest mjeseci života te 34 godine i šest mjeseci staža osiguranja.

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Od početka 2027. godine oba uslova povećavaju se za šest mjeseci.

Promjene se odnose na izuzetnu prijevremenu starosnu penziju, dok uslovi za redovno penzionisanje u Federaciji BiH ostaju nepromijenjeni.

Pravo na starosnu penziju može se ostvariti sa navršenih 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno 20 godina penzijskog staža.

Penzionisanje je moguće i sa navršenih 40 godina staža osiguranja, bez obzira na životnu dob.

Razlika između redovne i izuzetne prijevremene starosne penzije važna je i zbog iznosa koji će korisnice primati.

Naime, prijevremena penzija u FBiH trajno se umanjuje za 0,333333 posto za svaki mjesec ranijeg odlaska u odnosu na propisanih 65 godina života. To je približno četiri posto za svaku godinu ranijeg penzionisanja.

Ženi koja 2027. godine ostvari pravo na izuzetnu prijevremenu starosnu penziju sa tačno 60 godina života obračunati iznos biće umanjen za približno 20 posto.

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Ovo umanjenje je trajno i ne prestaje nakon što korisnica navrši 65 godina života.

U Republici Srpskoj važe drugačiji uslovi

Uslovi za odlazak žena u penziju razlikuju se između dva entiteta.

U Republici Srpskoj žene mogu ostvariti pravo na starosnu penziju sa navršenih 58 godina života i najmanje 35 godina staža osiguranja.

Opšti uslov za starosnu penziju iznosi 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, a penzionisanje je moguće i sa 60 godina života i 40 godina penzijskog staža.

Prema trenutno važećim propisima, za 2027. godinu u Republici Srpskoj nije predviđeno povećanje ovih granica.

To znači da žene iste životne dobi i sa jednakim radnim stažom ne moraju ispunjavati iste uslove za penzionisanje u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.

Uslovi će se dodatno povećavati

Prema zakonski predviđenom rasporedu, uslovi za izuzetnu prijevremenu starosnu penziju žena u Federaciji BiH nastaviće se povećavati i nakon 2027. godine.

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Tako će 2028. godine za ostvarivanje ovog prava biti potrebno najmanje 60 godina i šest mjeseci života te 35 godina i šest mjeseci staža osiguranja.

Prilikom planiranja penzionisanja važno je razlikovati staž osiguranja od ukupnog penzijskog staža jer pojedini načini ostvarivanja prava na penziju zahtijevaju određeni broj godina upravo staža osiguranja.

(CrnaHronika)