Vlada FBiH dijeli 20 miliona KM: Evo i kome

Vlada FBiH na telefonskoj sjednici je usvojila odluku kojom je utvrđena konačna lista korisnika grant sredstava namijenjenih podršci privatnim preduzećima, poduzetnicima i obrtima u okviru programa razvoja male privrede za 2026. godinu.

Odluka je donesena na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, a ukupna vrijednost odobrenih sredstava iznosi 21.911.309,75 KM. Novac je osiguran u Budžetu FBiH za 2026. godinu kroz tekuće transfere za subvencioniranje privatnog sektora.

Podrška za 146 korisnika

Prema usvojenoj listi, sredstva će biti raspoređena kroz tri programa podrške. U okviru projekta „Jačanje konkurentnosti MSP“ podršku će dobiti 146 korisnika, dok je za program „Poticaj za razvoj obrta i srodnih d‌jelatnosti“ odabrano 113 korisnika.

Istovremeno, kroz projekt "Podsticaj novoosnovanim subjektima male privrede“ sredstva su odobrena za 109 korisnika.

Konačna lista korisnika biće objavljena na zvaničnoj internet stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Kako je saopšteno iz Vlade FBiH, resorno ministarstvo će u roku od 30 dana od stupanja odluke na snagu zaključiti ugovore sa svim korisnicima, kojima će biti definisana međusobna prava i obaveze.

Za provođenje odluke zaduženi su Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta te Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svojih nadležnosti.

