Logo
Large banner

Vlada FBiH dijeli 20 miliona KM: Evo i kome

30.05.2026 10:54

Komentari:

0
Три бунта конвертибилних марака
Foto: ATV

Vlada FBiH na telefonskoj sjednici je usvojila odluku kojom je utvrđena konačna lista korisnika grant sredstava namijenjenih podršci privatnim preduzećima, poduzetnicima i obrtima u okviru programa razvoja male privrede za 2026. godinu.

Odluka je donesena na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, a ukupna vrijednost odobrenih sredstava iznosi 21.911.309,75 KM. Novac je osiguran u Budžetu FBiH za 2026. godinu kroz tekuće transfere za subvencioniranje privatnog sektora.

Podrška za 146 korisnika

Prema usvojenoj listi, sredstva će biti raspoređena kroz tri programa podrške. U okviru projekta „Jačanje konkurentnosti MSP“ podršku će dobiti 146 korisnika, dok je za program „Poticaj za razvoj obrta i srodnih d‌jelatnosti“ odabrano 113 korisnika.

Мајке и дјеца

Republika Srpska

Materinski dodatak u Srpskoj povećan na 746 KM

Istovremeno, kroz projekt "Podsticaj novoosnovanim subjektima male privrede“ sredstva su odobrena za 109 korisnika.

Konačna lista korisnika biće objavljena na zvaničnoj internet stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Kako je saopšteno iz Vlade FBiH, resorno ministarstvo će u roku od 30 dana od stupanja odluke na snagu zaključiti ugovore sa svim korisnicima, kojima će biti definisana međusobna prava i obaveze.

Za provođenje odluke zaduženi su Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta te Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svojih nadležnosti.

(Fokus.ba)

Podijeli:

Tagovi :

Vlada FBiH

Podsticaji

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пандуревић и Петровић на удару опозиционих медија

Republika Srpska

Pandurević i Petrović na udaru opozicionih medija

1 h

5
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: Srpska prati savremene obrazovne trendove i ulaže u znanje

1 h

2
Љекари открили какво је здравствено стање Трампа

Svijet

Ljekari otkrili kakvo je zdravstveno stanje Trampa

2 h

1
Полицијско возило МУП-а Републике Српске.

Hronika

Prijetio policajcima preko društvenih mreža

2 h

0

Više iz rubrike

потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић

BiH

Cvijanović: To Šmit odlazi, ne rješava problem njegovog nedejtonskog bahaćenja

16 h

4
Зграда заједничких институција БиХ

BiH

Da li će se promijeniti odnos međunarodne zajednice prema BiH?

16 h

2
Рамо Исак и Игор Црнадак нису скупили довољно потписа за изборе

BiH

Ramo Isak i Igor Crnadak nisu skupili dovoljno potpisa za izbore

17 h

7
ЦИК није овјерила пријаву СДС за изборе

BiH

CIK nije ovjerila prijavu SDS za izbore

17 h

2

  • Najnovije

11

55

EU usvojila sankcije protiv Hamasa i Islamskog džihada

11

47

NBA finale ili kuća? Cijene ulaznica i do milion dolara!

11

32

Zbog požara kod Jablanice zatražena pomoć helikoptera OS BiH

11

25

Austrija raspisala potjernicu za Zvicerom: Nude 20.000 evra za informacije

11

08

Upozorenje RHMZ: Rizično od 1. do 4. juna

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner