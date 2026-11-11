Vuković: Srpsko jedinstvo je naša zavjetna dužnost

"Ja ne znam koliko je nama potrebno istorijskog iskustva i sudbonosnih izazova da shvatimo da je nacionalno jedinstvo naš najbolji strateški program, naša zavjetna dužnost, naša jedina neiscrpna snaga na kojoj možemo da ne samo gradimo politike i čuvamo naše nasljeđe već i da crpimo optimizam za jačanje iznutra i za odgovor pred izazovima".

Rekao je ovo za ATV profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjaluci Đorđe Vuković, komentarišući poziv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika za jedinstvo svih stranaka iz Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH.

Vuković smatra da nam predstoje vrlo važna pitanja i da je stoga jedinstvo neophodno.

"Kao što je postignuto hrvatsko i bošnjačko jedinstvo. Bošnjaci su svoje jedinstvo i ozvaničili ukrupnjavajući svoje političke, vjerske, intelektualne, akademske kapacitete. Tako isto Republika Srpska, ne samo sutra i ne samo u ovom sazivu, već da bi se gradila iznutra i stvarala budućnost, ona zaista mora da da počiva na, bilo ono formalno ili neformalno, jedinstvu koje ne treba da obuhvata samo političke partije, već da budu uključeni u to takođe svi segmenti društva, i akademska zajednica, i boračke organizacije, i omladinske snage, i penzioneri. Dakle svi oni koji promišljaju i bdiju nad našom kolektivnom sudbinom", naglasio je Vuković.

"U tom smislu to jedinstvo ne može se postići ako ne izostaje stalni unutrašnji dijalog. Dakle, možda i postoje bazične vrijednosti od kojih se nijedna partija bar nije deklarativno odrekla. Međutim da bi se to prenijelo, taj optimizam i to samopouzdanje, ja bih dodao i samopoštovanje srpskog naroda u Bosni i Hercegovini", dodao je on.

To jedinstvo, naglašava Vuković, ne bi bilo na štetu nikoga već bi uspostavilo ravnotežu koja bi omogućila pravo funkcionisanje Dejtonskog sporazuma.

"Ali da bi Republika Srpska u jednoj promjeni geopolitičkih okolnosti koje su moguće, a koje dolaze nakon jednog perioda koji je možda najbolji u istoriji Republike Srpske, dakle najpovoljniji ali koji neće trajati beskonačno, da bi mogla iz tog jedinstva ojačati svoje strateške orijentacije i dati jasnu sliku iznutra da da Republika Srpska nema alternativu kada je u pitanju njen opstanak, njene nadležnosti, njena prava i sloboda njenih građana", rekao je Vuković.

Prokomentarisao je i narativ "izdajnika" za neke političke partije koji se stvara kada se govori o jedinstvu srpskih političara.

"Taj narativ u kojem su uski stranački, partikularni interesi iznad opšteg nacionalnog interesa jeste jedna istorijska pratilja srpske politike koja počiva koliko u podstrekivanju izvana, ali toliko iznutra čestom zloupotrebom onoga što nazivamo nacionalno jedinstvo. Dakle to nije, i ne može biti, u pitanju nikakvo jednoumlje, ali ako postoji nacionalna svijest i ako postoji nacionalni program za kojeg nas često optužuju izvana, a one patriotske snage iznutra kritički se odnose prema vlastima i opoziciji jer nedostaje taj program, a, ponavljam, u tom programu ne mogu da učestvuju samo političke partije. Oni, zapravo najveći i najbolji, nacionalni ideali koji koji oblikuju i koji zbližavaju i sjedinjavaju sve političke kapacitete potiču iz naše tradicije, iz našeg istorijskog narativa, ali i iz javnog mnjenja koje je u ovom slučaju ipak zatrovano, frustrirano, ja bih rekao i primitivno, jer stalno potenciranje te priče o izdajnicima, prebacivanje međusobno krivice i flekovanja bez onog pravog trajnog kriterijuma šta je to zapravo izdaja i šta znači prenošenje težišta ili stavljanje u prvi plan bilo čega drugog osim što je opšti javni nacionalni interes", kaže Vuković i nastavlja:

"Dakle, u svakoj situaciji kada vidimo da pojedinac ističe svoje, bilo ono procjene, bilo bilo frustracije, neiskustvo, bilo glupost u pitanju, da je iznad onoga što je opšte, što je univerzalno, što su zavjetne poruke naših predaka. Evo na ovaj dan mi imamo one usklike i one parole koje su trajna obilježja našeg nacionalnog identiteta. Dakle mi nemamo tu šta da lutamo, ali moramo dobro da se zagledamo u naše političko, duhovno zdravlje, našu političku kulturu koja je zapravo iznjedrila ovakvu atmosferu gdje je sve puno nekih izdajnika, plaćenika, prodanih duša i tako dalje, a to je zapravo samo taj narativ koji služi onim političarima i onim političkim opcijama koje svoj opstanak na političkoj sceni zapravo crpe iz te dezorijentacije koja postoji u javnom mnjenju".

Dakle, pojašnjava Vuković, ti narativi su podudarni onim propagandnim slikama koji dolaze iz Sarajeva, Zagreba, Brisela, Londona, ili Berlina.

"Da bi se to prevazišlo potreban je dijalog. Dakle, potrebno je međusobno ogledanje, ravnopravnih međusobno poštovanih i ne samo dobronamjernih već i kompetentnih političkih, moralno kompetentnih učesnika kreatora i i odbrambene snage našeg kolektivnog bića", istakao je.