Sudije krnjeg Ustavnog suda BiH nisu iznad Ustava, niti iznad ustavnih ovlašćenja člana Predsjedništva BiH i Narodne skupštine Republike Srpske, istakla je šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić.

"Dejtonsku ustavnu perfekciju narušavaju s ciljem eskalacije odnosa u BiH", ocijenila je Vulićeva.

Vulićeva je izjavila Srni da je grupa sudija koja sebe naziva Ustavnim sudom BiH, jer to bez svih svojih članova nije, odavno "preigrala" procedure.

"Ovog puta upućuje `čestitku` povodom 21. novembra, negirajući jednu od ustavnih kategorija, pravo člana Predsjedništva BiH koji se protivi odluci da istu proglasi destruktivnom po vitalni interes entiteta na čijoj teritoriji je izabran", rekla je Vulićeva.

Napomenula je da Ustav BiH, koji ruše umjesto da ga poštuju, jasno propisuje da u takvim pitanjima konačnu odluku donosi Narodna skupština Republike Srpske, koja je ustavno iznad Predsjedništva BiH.

"Gospodo sudije, niste iznad Ustava, niti iznad ustavnih ovlašćenja člana Predsjedništva BiHi Narodne skupštine Republike Srpske. Odavno je vrijeme da stranim sudijama kažemo `Goodbye`", rekla je Vulićeva povodom najnovijih sramnih odluka krnjeg Ustavnog suda BiH usmjerenih protiv Republike Srpske i srpskog naroda.