Za danas je zakazana sjednica Savjeta ministara na čijem dnevnom redu je prijedlog odluke o odobravanju projekta izrade baze podataka o izdatim i realizovanim dozvolama Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, čiji je predlagač resorno ministarstvo.

Na dnevnom redu je i prijedlog izmjena i dopuna odluke o utvrđivanju visine posebnog dodatka na platu policijskim službenicima u policijskim tijelima BiH i državnim službenicima u Agenciji za istrage i zaštitu koji obavljaju poslove koji su u neposrednoj vezi sa operativno-istražnim poslovima.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice dostavilo je za sjednicu prijedlog odluke o formiranju savjeta za d‌jecu BiH, najavljeno je iz Savjeta ministara.

Srbija Novo zasjedanje Skupštine Srbije: Šta čeka poslanike?

Prijedlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju predstavnika BiH u sastav mješovite komisije za praćenje provođenja sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Srbije o graničnim prelazima, o pograničnom prometu i o zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima, nalazi se na dnevnom redu na prijedlog Ministarstva bezbjednosti.

Pravobranilaštvo BiH dostavilo je dva prijedloga odluka o izmjeni odluka o imenovanju ad hok članova Pregovaračkog tijela BiH za mirno rješavanje međunarodnih investicijskih sporova u postupku nakon obavještenja o namjeri pokretanja arbitražnih postupaka između BiH i Hrvatske, te između BiH i Srbije, koje je dostavilo Advokatsko društvo "Gajski, Grlić, Prka i partneri" iz Zagreba.

Pred ministrima bi trebalo da se nađe i godišnja platforma o obavještajno-bezbjednosnoj politici za 2027. godinu, Prijedlog programa javnih investicija /Razvojno-investicijski program institucija BiH 2027. - 2029/, te Informacija o aktivnostima u okviru postupka Međunarodne grupe za pregled saradnje Radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca.

Sjednica je zakazana u 13.00 časova u zgradi zajedničkih institucija BiH u Sarajevu, piše Srna.