Zamjenski mandati dodijeljeni: Mirna Savić Banjac odbijena, Kojić mijenja Amidžića

Centralna izborna komisija (CIK) BiH dodijelila je danas zamjenske mandate u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, s ozbirom na to da su četiri delegata izabrana u Predstavnički dom istog parlamenta podnijeli ostavke.

Ostavke su podnijeli Želimir Nešković iz SDS-a, a umjesto njega delegatski mandat dodijeljen je Tamari Evđić, Dženan Đonlagić iz DF-a, umjesto kojeg je mandat dodijeljen Mensuru Beganoviću, Džemala Smajića iz SBiH zamijenio je Mirnes Gušić, a Iliju Cvitanovića iz HDZ 1990 Ivan Vukadin.

Dodijeljeni su i zamjenski mandati poslanicima izabranima u Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH koji su odlučili da svoje mandate stave u mirovanje.

Donesena je odluka kojom je mandat Srđana Amidžića iz SNSD-a stavljen u mirovanje, a privemeni zamjenski mandat dodijeljen je Miloradu Kojiću iz ove stranke.

Mandati Zukana Heleza iz SDP-a i Refika Lende iz SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH takođe su stavljeni u mirovanje, a umjesto njih privremeni zamjenski mandati dodijeljeni su Irni Imamović (SDP) i Spajihi Kozliću (SDA).

Dodijeljeni su i privremeni zamjenski mandati za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Mandate u mirovanje stavili su i izabrani poslanici SNSD-a Miroslav Bojić, umjesto kojeg je privremeni zamjenski mandat dodijeljen Mlađenu Dragosavljeviću, Slobodan Javor, umjesto kojeg je zamjenski mandat dodijeljen Igoru Savkoviću, Jovan Katić, kojeg će zamijeniti Damjan Škipina i Zoran Stevanović umjesto kojeg je zamjenski mandat dodijeljen Mitru Laziću.

Osim njih mandat u mirovanje stavio je i Goran Selak, a privremeni zamjenski mandat dodijeljen je Saši Gligoriću.

Mandat u mirovanje stavio je i Draško Stanivuković iz PSS-a, a privremeni zamjenski mandat dodijeljen je Tanji Vukomanović, dok je zahtjev Mirne Savić Banjac za stavljanje mandata u mirovanje CIK odbio kao neosnovan.

Izabrani kandidat stranke "BH zeleni" Sevlid Hurtić takođe je stavio mandat u mirovanje, a privremeni zamjenski mandat dodijeljen je Amiru Hurtiću, prenosi "Srna".

Poslanik u Skupštini grada Doboja Radoslav Nikolić iz SNSD-a podnio je ostavku zbog izbora na nespojivu funkciju, a mandat je dodijeljen narednom kandidatu sa liste ove stranke Marini Jotić Ivanović.

Odbornik u Skupštini opštine Modriča Mara Granula iz SNSD-a podnijela je ostavku zbog izbora u Narodnu skupštinu Republike Srpske, a mandat je dodijeljen narednom kandidatu sa liste ove strane Tiboru Jovičiću.

Na današnjoj sjednici udovoljeni su zahtjevi za plaćanje novčanih kazni u ratama kandidatima i političkim strankama kažnjenim za kršenje Izbornog zakona.