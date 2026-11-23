Autor:ATV redakcija
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Srpska pravoslavna crkva i vjernici obilježavaju dan Svetih apostola Olimpa, Erasta, Rodiona i drugih sa njima.
Sveti Olimp i Rodion behu sledbenici apostola Petra; i kada Petar postrada, postradaše i oni, jer po zapovijesti Neronovoj biše obezglavljeni.
Erast je najprije bio ekonom crkve Jerusalimske, a po tom episkop u Paneadi Palestinskoj. Kvart je bio episkop u Bejrutu; mnogo je stradao no mnoge je i priveo vjeri Hristovoj.
Sosipater je bio episkop u Ikoniji, a Tercije je sa drugim drugim episkopom bio u istoj toj Ikoniji. Duhovno vojevaše, pobjednici biše, i vijencima se slave uvjenčaše.
Prema narodnim verovanjima danas se svi bolesni mole ovim svecima jer donose iscjeljenja.
(Informer)
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