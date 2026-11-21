U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 30 beba, 20 djevojčica i 10 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Jedanaest beba rođeno je u Banjaluci, sedam u Bijeljini, tri u Zvorniku, po dvije u Trebinju, Gradišci i Doboju, a po jedna u Istočnom Sarajevu, Prijedoru i Nevesinju.

U Banjaluci je rođeno devet djevojčica i dva dječaka, u Bijeljini pet djevojčica i dva dječaka, u Zvorniku dvije djevojčice i dječak, u Trebinju dječak i djevojčica, u Gradišci dvije djevojčice, u Doboju dva dječaka, u Istočnom Sarajevu jedna djevojčica, a u Prijedoru i Nevesinju po jedan dječak.

Poroda nije bilo u porodilištu u Foči.