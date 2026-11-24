Prema važećim propisima, novorođenče može preći granicu bez vize ako je državljanin zemlje za koju postoji bezvizni režim.

Međutim, sama činjenica da dijete ima pasoš ne znači da automatski može ući u svaku državu.

Presudno je koje državljanstvo dijete ima, u koju državu putuje i da li je riječ o kratkotrajnom putovanju ili povratku u državu u kojoj porodica živi.

Ako novorođenče posjeduje važeći biometrijski pasoš BiH, za ulazak u Hrvatsku nije mu potrebna viza za kratkotrajni boravak.

Isto pravilo važi za odrasle državljane BiH. Dozvoljeni boravak iznosi najviše 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana na području Šengena.

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To znači da roditelji čije dijete ima biometrijski pasoš BiH mogu s njim putovati u Hrvatsku bez prethodnog pribavljanja kratkoročne vize, pod uslovom da su ispunjeni ostali propisani uslovi za ulazak.

Ukoliko novorođenče ima hrvatsko državljanstvo i važeći hrvatski pasoš, za ulazak u BiH takođe nije potrebna viza. Dijete koje ima državljanstvo BiH može se vratiti u svoju državu s važećim pasošem BiH bez pribavljanja vize.

Situacija je drugačija ako novorođenče ima pasoš neke treće države čijim državljanima za ulazak u Hrvatsku ili Bosnu i Hercegovinu treba viza.

U tom slučaju potrebno je provjeriti vizni režim za konkretno državljanstvo. Dijete nije automatski oslobođeno obaveze posjedovanja vize samo zato što putuje s roditeljima koji imaju važeće vize ili dozvole boravka.

Posebnu pažnju trebaju obratiti porodice koje žive u Njemačkoj, Austriji, Sloveniji ili drugoj zemlji Šengena, a novorođenčetu su već izvadile pasoš, dok još čekaju izdavanje njegove boravišne dozvole ili vize.

Naime, viza za ulazak i dozvola boravka nisu isti dokument. Ako dijete ima biometrijski pasoš BiH, može koristiti bezvizni režim za kratkotrajni ulazak u Šengen.

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Međutim, taj režim ne daje automatski pravo na dugotrajan boravak u Njemačkoj, Austriji ili Sloveniji.

Ako je djetetu u nekoj od tih država već podnesen zahtjev za boravišnu dozvolu, roditelji trebaju provjeriti može li dijete napustiti tu državu i nakon posjete BiH ponovo ući.

Sama potvrda da je zahtjev za boravak predan ne predstavlja automatski važeću boravišnu dozvolu za prelazak vanjske šengenske granice.

To je posebno važno kada je novorođenče rođeno u inostranstvu i još nije završena procedura regulisanja njegovog boravišnog statusa.

Što se tiče same granične kontrole, svako novorođenče mora imati vlastitu odgovarajuću putnu ispravu. Rodni list ne može zamijeniti pasoš prilikom prelaska granice između Hrvatske i BiH.

Ako dijete putuje s jednim ili oba roditelja, prema pravilima Granične policije BiH, za državljanina BiH mlađeg od 14 godina nije potrebna posebna ovjerena saglasnost drugog roditelja, pod uslovom da ne postoje sudske ili druge zakonske zabrane putovanja.

Međutim, ako dijete mlađe od 14 godina, koje je državljanin BiH, putuje s osobom koja nije njegov roditelj ili zakonski zastupnik, potrebna je propisana ovjerena saglasnost roditelja ili zakonskog zastupnika.

Hrvatska granična policija takođe provodi posebne provjere kada su u pitanju maloljetnici. Policijski službenici mogu zatražiti dodatna pojašnjenja o roditeljskom odnosu i okolnostima putovanja. Zbog toga je preporučljivo uz djetetov pasoš ponijeti i rodni list, naročito ako dijete i roditelj nemaju isto prezime.

Roditelji trebaju znati i da se na hrvatskoj granici primjenjuje evropski sistem evidentiranja ulazaka i izlazaka EES. On se odnosi i na novorođenčad koja kao državljani trećih zemalja putuju radi kratkotrajnog boravka i podliježu tom sistemu.

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Djeci mlađoj od 12 godina ne uzimaju se otisci prstiju, ali se za potrebe EES-a može uzeti fotografija lica, bez obzira na njihovu dob. Sistem bilježi podatke o ulasku i izlasku te omogućava kontrolu trajanja dozvoljenog boravka.

Prema službenim informacijama Evropske unije dostupnim u novembru 2026. godine, sistem ETIAS još nije počeo s radom i zahtjevi za odobrenje putovanja trenutno se ne podnose.

Ako dijete ima biometrijski pasoš BiH, za kratkotrajni ulazak u Hrvatsku viza mu nije potrebna. Ako, međutim, čeka dokument kojim treba regulisati dugotrajan boravak u drugoj evropskoj državi, roditelji bi prije putovanja trebali provjeriti njegov status kod nadležne kancelarije za strance i granične policije države u koju se vraćaju, prenosi GPMaljevac.