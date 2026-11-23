Jutros je u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom u nizinama, a u višim područjima sa snijegom ili susnježicom.

Temperature zraka izmjerene u 7 sati (°C): Bjelašnica -6; Ivan Sedlo 0; Bugojno, Drvar, Jajce i Sokolac 2; Banja Luka, Bihać, Gradačac, Livno, Sarajevo i Tuzla 3; Bijeljina, Doboj i Sanski Most 4; Srebrenica i Zenica 5; Mostar i Trebinje 11; Neum 13°C.

Biometeorološka prognoza je relativno loša. Oblačno vrijeme praćeno padavinama, kod osjetljivih osoba uzrokovaće pojačane tegobe u vidu reumatskih i bolova na mjestima povreda, dekoncentracije, nesanice. Veći sadržaj vlage u zraku takođe će stvarati probleme hroničnim bolesnicima. Neophodno je posvetiti pažnju primjerenom oblačenju.

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Danas prije podne oblačno u nizinama sa kišom, a u višim područjima sa snijegom ili susnježicom. U drugoj polovini dana prestanak padavina i d‌jelomično smanjenje oblačnosti. Vjetar prije podne umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. U poslijepodnevnim satima vjetar će oslabiti. Temperatura zraka većinom između 2 i 6°C, na jugu od 9 do 14°C. U Sarajevu pretežno oblačno sa kišom prije podne. Temperatura zraka oko 3°C.

U utorak preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Lokalno po kotlinama u BiH može biti magle. Naoblačenje sa zapada u noći na srijedu. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i -1°C, na jugu od 1 do 5°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 6°C, na jugu od 8 do 11°C.

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U srijedu očekuje se jače naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu u drugoj polovini dana. Na planinama može padati i snijeg. U večernjim satima jače padavine su na području Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0°C, na jugu od 3 do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 7°C, na jugu od 8 do 12°C, piše RadioSarajevo.

U četvrtak pretežno oblačno i nestabilno uz kišu i pljuskove. Većina padavina je prije podne. Jačih pljuskova će biti u Hercegovini. Prije podne će biti umjerenog i jakog juga. U drugoj polovini dana vjetar će oslabiti. Po sjeveru Bosne očekuje se umjeren vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7°C, na jugu od 10 do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 10°C, na jugu do 16°C.

U petak oblačno u nizinama sa slabom kišom, u BiH i susnježicom. U višim područjima će padati slab snijeg. Vjetar je slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5°C, na jugu od 7 do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 6°C, na jugu od 10 do 14°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.