Logo
Large banner

BiH gigant isplatio dodatnih 1.000 KM radnicima uz novembarsku platu

11.12.2025

15:01

Komentari:

0
БиХ гигант исплатио додатних 1.000 КМ радницима уз новембарску плату

Bingo grupa, najveća domaća poslovna grupacija u Bosni i Hercegovini, i ove godine je svojim uposlenicima isplatila dodatnih 1.000 KM uz novembarsku platu.

Naknada je isplaćena svim radnicima koji imaju više od šest mjeseci radnog staža u kompaniji, čime je obuhvaćen najveći dio zaposlenih u okviru grupacije.

Za ovu namjenu Bingo grupa je izdvojila 7.808.000 KM, dok su obaveze po osnovu poreza i doprinosa iznosile dodatnih 1.200.000 KM, što ukupan trošak ove isplate podiže na nešto više od 9.000.000 KM.

Ovakva praksa još jednom potvrđuje dugoročnu posvećenost Bingo grupa svojim radnicima i strategiju stabilnog i odgovornog poslovanja. U vremenu izraženih ekonomskih izazova, ovakvi potezi predstavljaju jasan signal brige o zaposlenima i društvene odgovornosti.

Bingo je jedan od najvećih domaćih investitora, sa značajnim uticajem na zapošljavanje i razvoj domaće proizvodnje, a kontinuitet ove prakse dodatno potvrđuje opredijeljenost grupacije da i u složenijem tržišnom okruženju ostane fokusirana na ljude.

Podijeli:

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Млади су једна од најризичнијих група возача

Društvo

Mladi su jedna od najrizičnijih grupa vozača

1 h

0
Какво нас вријеме очекује сутра?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

1 h

0
Предсједник удружења "Минерали" Татјана Спасојевић

Društvo

Spasojević za ATV: Specijalistički centri neće služiti jednom djetetu već kompletnoj porodici

6 h

0
Преминуо уредник портала Н1 телевизије Јасмин Мушановић

Društvo

Preminuo urednik portala N1 televizije Jasmin Mušanović

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

26

U petak se slavi najveća slava kod Srba: Ovo su dva najvažnija običaja za Svetog Nikolu

16

16

Lavrov: Evropa kuje spletke protiv Amerike

16

14

Četiri jasna znaka otkrivaju da vaša veza ide u dobrom pravcu

16

09

Ova 3 znaka će se sresti sa nekim ko im je promijenio život

16

08

Sijarto: Budimpešta i Bratislava spremne za tužbu protiv lidera EU

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner