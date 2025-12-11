BiH gigant isplatio dodatnih 1.000 KM radnicima uz novembarsku platu

Bingo grupa, najveća domaća poslovna grupacija u Bosni i Hercegovini, i ove godine je svojim uposlenicima isplatila dodatnih 1.000 KM uz novembarsku platu.

Naknada je isplaćena svim radnicima koji imaju više od šest mjeseci radnog staža u kompaniji, čime je obuhvaćen najveći dio zaposlenih u okviru grupacije.

Za ovu namjenu Bingo grupa je izdvojila 7.808.000 KM, dok su obaveze po osnovu poreza i doprinosa iznosile dodatnih 1.200.000 KM, što ukupan trošak ove isplate podiže na nešto više od 9.000.000 KM.

Ovakva praksa još jednom potvrđuje dugoročnu posvećenost Bingo grupa svojim radnicima i strategiju stabilnog i odgovornog poslovanja. U vremenu izraženih ekonomskih izazova, ovakvi potezi predstavljaju jasan signal brige o zaposlenima i društvene odgovornosti.

Bingo je jedan od najvećih domaćih investitora, sa značajnim uticajem na zapošljavanje i razvoj domaće proizvodnje, a kontinuitet ove prakse dodatno potvrđuje opredijeljenost grupacije da i u složenijem tržišnom okruženju ostane fokusirana na ljude.