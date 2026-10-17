Bizarno: Pacijentima iz rektuma vadili lego kockice, mobilne telefone, pa čak i Kinder jaja

Bolnice širom Engleske posljednjih godina uklanjale su hiljade stranih tijela iz rektuma pacijenata, uključujući elektronske cigarete, Lego kockice i daljinske upravljače, prenosi agencija DPA.

Podaci su otkriveni nakon što je novinska agencija Pres asocijacija (Press Association) uputila više od 100 zahtjeva za pristup informacijama bolnicama širom zemlje, tražeći podatke o slučajevima „stranih tijela u rektumu“ tokom 2022. godine.

Od Lego kockica do kvake

Medicinsko osoblje bolnica u Luišamu i Griniču, na jugu Londona, moralo je da uklanja Lego kockice stavljene u balone, boce piva i šampona, četkicu za zube, pa čak i kvaku.

Bolnice u Birmingemu zabilježile su više posjeta pacijenata zbog uklanjanja predmeta poput mobilnih telefona i vješalica za odjeću.

U Berkširu su ljekari uklanjali metak za igračku „nerf“, kuvano jaje, limenku „Koka-kole“, krompir, bočicu dezodoransa i dršku toaletne četke. Među namirnicama koje su završile u rektumu pacijenata našli su se i krastavci, tikvice, grožđe i jabuke, prenosi DPA.

Na spisku pronađenih predmeta bili su i daljinski upravljači za televizore, dječje igračke, šejker za koktele, bankovna kartica, metalni vijci, pincete, žileti, igla za pletenje, noževi, spajalice i odvijač, kao i grana, svijeća i Kinder jaje.

Više od 1.500 posjeta hitnoj pomoći

Podaci koje je analizirala agencija Pres asocijacija pokazuju da je tokom 2022. godine više od 1.500 ljudi posjetilo hitnu pomoć zbog stranog tijela u rektumu.

Ljekari apeluju da pacijenti potraže pomoć bez straha od osude

Kris Nordstrom, ljekar u odjeljenju hitne pomoći bolnice Nortvik park, na sjeverozapadu Londona, izjavio je za ovu agenciju da su ovakvi incidenti relativno rijetki, ali da je u takvim situacijama najvažnije pružiti sigurnu i saosjećajnu medicinsku pomoć bez osuđivanja pacijenata.

„Uvijek podstičemo svakoga ko ima poteškoća da odmah potraži medicinsku pomoć, umjesto da rizikuje dodatne povrede“, poručio je Nordstrom, prenosi Indeks