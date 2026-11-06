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Foto: ATV

Na strelištu Stambolčić nedaleko od Pala od 9. do 20. novembra pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo izvodiće bojevo gađanje, saopšteno je iz opštine Pale.

Iz Opštinske uprave apeluju da građani tih dana budu oprezni prilikom kretanja u blizini ove dionice puta, te da imaju strpljenja i razumijevanja. Program preciznog bojevog gađanja sprovodiće policijski službenici u praktičnom rukovanju vatrenim oružjem, prenosi Srna.

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