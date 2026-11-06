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Bojevo gađanje od 9. do 20. novembra kod Pala

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АТВ редакција
06.11.2026 12:12

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MUP Republike Srpske policija kadeti Zalužani uniforma
Foto: ATV

Na strelištu Stambolčić nedaleko od Pala od 9. do 20. novembra pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo izvodiće bojevo gađanje, saopšteno je iz opštine Pale.

Iz Opštinske uprave apeluju da građani tih dana budu oprezni prilikom kretanja u blizini ove dionice puta, te da imaju strpljenja i razumijevanja.

Program preciznog bojevog gađanja sprovodiće policijski službenici u praktičnom rukovanju vatrenim oružjem, prenosi Srna.

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Tagovi :

bojevo gađanje

Pale

saopštenje

Oružje

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