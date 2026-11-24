Božićni post počinje u subotu, 28. novembra, i trajaće 40 dana, sve do Badnjeg dana, 6. januara, dok se Božić proslavlja 7. januara.

Vjernike očekuje period uzdržavanja od mrsne hrane i duhovne pripreme za praznik, a post je moguće započeti i kasnije uz savjet i blagoslov sveštenika.

Božićni post jedan je od četiri velika višednevna posta u pravoslavlju, a pored uzdržavanja od određene hrane, podrazumijeva duhovno čišćenje, molitvu, praštanje i činjenje dobrih djela.

Da li svi moraju da počnu 28. novembra?

Crkveni kalendar određuje 28. novembar kao početak Božićnog posta, ali vjernici koji nisu počeli baš tog dana ne treba da odustaju.

Ukoliko neko iz opravdanih razloga ne započne post na vrijeme, može da se uključi kasnije, uz savjet i blagoslov parohijskog sveštenika ili duhovnika.

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Način i strogoću posta potrebno je prilagoditi mogućnostima i okolnostima pojedinca. Sveštenik Stefan Jovanović ranije je za agenciju Tanjug istakao da vjernici treba da poste prema svojim mogućnostima i uz blagoslov duhovnika, što je posebno značajno za osobe sa zdravstvenim tegobama, one na terapiji, radnike na teškim fizičkim poslovima i starije građane.

Šta se jede tokom Božićnog posta?

Tokom svih 40 dana iz ishrane se izbacuju meso, mlijeko, mliječni proizvodi i jaja, ali pravila se razlikuju u zavisnosti od dana u sedmici i crkvenog kalendara.

Osnovna pravila ishrane tokom posta su sljedeća:

Post na vodi

Hrana se sprema bez ulja, a dozvoljeni su, između ostalog, pasulj, krompir, riža, povrće i voće.

Post na ulju: Dozvoljena je upotreba biljnog ulja prilikom pripreme hrane, ali ne i namirnica životinjskog porijekla.

Post na ribi

Pored biljne hrane dozvoljena je i riba, u skladu sa crkvenim kalendarom.

Po opštem pravilu, ponedjeljkom, srijedom i petkom posti se na vodi, utorkom i četvrtkom na ulju, dok je subotom i nedjeljom u većem dijelu posta dozvoljena riba. Postoje i praznična razrješenja, zbog čega je važno redovno pratiti crkveni kalendar.

Kada je dozvoljena riba, a kada post postaje stroži?

Na samom početku Božićnog posta, 28. i 29. novembra, odnosno u subotu i nedjelju, dozvoljena je riba. Riba se jede i tokom većeg dijela narednih sedmica, uključujući Nikoljdan, 19. decembra.

Kako se Božić približava, post postaje stroži. U posljednjoj sedmici riba više nije dozvoljena, a na Badnji dan, 6. januara, posti se na vodi.

Duhovna suština posta

Sveštenici često podsjećaju da se post ne svodi samo na ono što se nalazi na trpezi. Tokom trajanja posta vjernici se podstiču da obrate pažnju na ponašanje, misli i odnos prema drugima, uz izbjegavanje svađa, osuđivanja, zavisti i loših postupaka, te više molitve, praštanja, milosrđa i pomoći onima kojima je potrebna.