Broj novih HIV infekcija u svijetu mogao bi ponovo da raste od 2027. godine, upozorila je izvršna direktorica UNAIDS-a Vini Banjima. U 2025. zabilježen je najniži procijenjeni broj novih infekcija do sada, oko 1,2 miliona.

Međutim, rezovi u finansiranju već dovode do zatvaranja centara za prevenciju i smanjenja broja testiranja, a njihov puni uticaj tek bi mogao postati vidljiv u podacima, navodi Rojters.

Koliko je novih HIV infekcija bilo 2025. godine?

Prema procjeni UNAIDS-a, oko 1,2 miliona ljudi dobilo je HIV tokom 2025. godine, što je oko 65 odsto manje nego 1994, kada je broj novih infekcija dostigao vrhunac od oko 3,5 miliona. Prošle godine antiretrovirusnu terapiju primalo je 32,1 milion ljudi, dok je oko 570.000 umrlo od bolesti povezanih sa sidom.

"Još nemamo podatke, ali vidimo znakove. Sve upućuje na to da bi se trend mogao preokrenuti", rekla je Banjima za Rojters. Ocijenila je da bi podaci za 2027. mogli pokazati rast na svjetskom nivou, dok se, prema njenim riječima, broj novih infekcija već povećava u pojedinim dijelovima Južne Amerike.

Kako rezovi pogađaju prevenciju i liječenje?

Međunarodno finansiranje programa za borbu protiv HIV-a u zemljama s niskim i srednjim prihodima smanjeno je za 18 odsto tokom 2025. godine. Neke države povećale su izdvajanja iz vlastitih budžeta, ali mnoge ne mogu nadoknaditi manjak.

UNAIDS navodi da se gase programi prevencije, zatvaraju lokalni centri i smanjuje broj zdravstvenih radnika. U pojedinim zemljama obavlja se manje testiranja i manje ljudi započinje liječenje.

Banjima je upozorila i da kampanje kojima se ograničavaju prava LGBTQ osoba i pristup žena uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja predstavljaju ozbiljnu prijetnju dosadašnjem napretku. UNAIDS navodi da stigmatizacija i diskriminacija otežavaju pristup prevenciji, testiranju i liječenju.

Šta će biti s UNAIDS-om i ciljem za 2030. godinu?

Program UN-a za HIV i sidu obilježava 30 godina rada. Prema Rojtersu, UNAIDS je u okviru reorganizacije već otpustio oko polovine zaposlenih i obustavio rad u tridesetak zemalja. Upravni odbor u oktobru je odbacio prijedlog za gašenje programa.

Banjima je rekla da će se njegovo smanjivanje odvijati postepeno i da će zadržati osnovne funkcije. Mandat joj ističe 31. decembra, a potom se namjerava posvetiti aktivizmu, uključujući pitanja globalne nejednakosti.

Cilj UN-a je da do 2030. okonča sidu kao prijetnju javnom zdravlju. UNAIDS procjenjuje da za ostvarenje tog cilja godišnje nedostaje oko 4,3 milijarde dolara.