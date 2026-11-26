Čvarci su posljednjih godina postali luksuzna roba, a da popularnost ovog tradicionalnog specijaliteta ne jenjava potvrđuje i činjenica da su ove jeseni u Srbiji skuplji čak i od pečenja.

Kako prenose srpski mediji, cijena čvaraka dostiže i 55 KM po kilogramu.

Razlike u cijenama su velike i zavise od kvaliteta, vrste čvaraka, načina pripreme i mjesta prodaje. Dok se kilogram pojedinih proizvoda može kupiti za oko 1.400 dinara (23,4 KM), za kvalitetnije domaće čvarke potrebno je izdvojiti više od 2.000 dinara (33,4 KM), a kod pojedinih ponuda cijena prelazi i 3.000 dinara (50,1 KM), piše BizPortal.

To znači da kupac za samo pola kilograma najskupljih čvaraka može da plati oko 1.650 dinara (27,5 KM). Za mnoge porodice to više nije usputna kupovina, već izdatak o kojem se dobro razmisli.

Posebno mjesto na tržištu zauzimaju duvan čvarci, koji se izdvajaju po specifičnoj teksturi i zahtjevnijem načinu pripreme. Njihova proizvodnja podrazumijeva više vremena i pažnje, što se odražava i na konačnu cijenu.

Za razliku od krupnijih, klasičnih čvaraka, duvan čvarci imaju sitnu, rastresitu strukturu i često se prodaju po višim cijenama. Kupci koji traže domaći proizvod, pripremljen na tradicionalan način, spremni su da izdvoje više novca, ali ni takva kupovina više nije jeftina.

Na cijenu utiče i količina sirovine potrebna za proizvodnju. Tokom topljenja svinjske masti dio masnoće se topi, dok čvrsti ostaci postaju čvarci. Njihova količina zavisi od vrste i kvaliteta sirovine, kao i od načina pripreme.