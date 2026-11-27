Porodica i prijatelji tragaju za Zdenkom Marošem, poznatijim po nadimku Žmajzo, kojem se od četvrtka ili petka gubi svaki trag na području Travnika i okolice.

Prema informacijama objavljenim na društvenim mrežama, Zdenko ima 60 godina i visok je oko dva metra.

Posljednji put je viđen u blizini Asotićeve klinike u naselju Polje, gdje je ostao parkiran i njegov automobil.

Od tada mu se gubi svaki trag, a porodica i prijatelji zabrinuti su za njegovu sigurnost.

Apel porodice

Slučaj je prijavljen policiji, koja je upoznata s okolnostima nestanka i poduzima aktivnosti na potrazi.

Porodica i prijatelji uputili su apel svim građanima Travnika, Srednje Bosne i šire da obrate pažnju te da, ukoliko imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u pronalasku Zdenka, o tome odmah obavijeste policiju, piše "Radiosarajevo".