Danas je Srđevdan: Običaji, vjerovanja i molitva koju možete pročitati

Pravoslavni vjernici danas, 20. oktobra, proslavljaju Svete mučenike Sergija i Vakha, poznate i kao Srđevdan.

Ovaj praznik posvećen je dvojici ranohrišćanskih mučenika koji su, prema crkvenom predanju, stradali početkom četvrtog vijeka jer nisu željeli da se odreknu hrišćanske vjere.

Srđevdan je i krsna slava pojedinih porodica, a njegova poruka vezuje se za vjernost, hrabrost i istrajnost u teškim vremenima.

Ko su bili Sveti Sergije i Vakho?

Prema crkvenom predanju, Sergije i Vakho bili su ugledni ljudi na dvoru rimskog cara Maksimijana. Iako su uživali carevo povjerenje, njihov položaj se promijenio kada se saznalo da su hrišćani i da ne žele da učestvuju u paganskim obredima.

Zbog odbijanja da se odreknu svoje vjere bili su izloženi poniženjima i mučenjima. Vakho je stradao prvi, dok je Sergije kasnije pogubljen mačem. U pravoslavnoj tradiciji ostali su upamćeni kao primjer odanosti vjeri i prijateljstva koje nije prekinuto ni pred najvećim iskušenjima.

Koji običaji se vezuju za Srđevdan?

Srđevdan se u porodicama koje ga proslavljaju obilježava kao krsna slava, uz molitvu, svijeću, slavski kolač i žito, u skladu sa porodičnim i crkvenim običajima.

Za ovaj praznik ne postoji opšteprihvaćen poseban narodni običaj koji bi važio u svim krajevima. Zato je važno razlikovati crkveno predanje od lokalnih vjerovanja koja su se prenosila s koljena na koljeno.

Šta je zanimljivo znati o ovom prazniku?

- Simbol vjernosti i hrabrosti – Sveti Sergije i Vakho poštuju se zbog istrajnosti u vjeri uprkos prijetnjama i mučenju.

- Krsna slava – porodice koje slave Srđevdan obilježavaju ga molitvom i okupljanjem bližnjih, uz slavske obrede.

- Post na dan praznika – prema pravoslavnom kalendaru, 20. oktobar 2026. godine nije posni dan.

Postoji li molitva Svetim Sergiju i Vakhu?

U pravoslavnom bogosluženju postoji tropar posvećen ovim svetiteljima, a vjernici im se mogu obratiti molitvom za duhovnu snagu, istrajnost i pomoć u iskušenjima.

Evo jedne kratke molitve koju možete pročitati kod kuće. Ovo je molitva sastavljena za ovu priliku, a ne doslovni crkveni tekst:

Molitva Svetim mučenicima Sergiju i Vakhu

Sveti mučenici Sergije i Vakho, vi koji ste ostali vjerni Hristu i u najtežim iskušenjima, molite Gospoda za nas.

Pomozite nam da sačuvamo vjeru, mir u srcu i ljubav prema bližnjima. Dajte nam snage da istrajemo u dobru, da praštamo, činimo pravedna djela i ne gubimo nadu u teškim trenucima.

Molite Gospoda da nas sačuva od zla i uputi na put istine, mira i spasenja.

Amin.

Šta je poruka današnjeg praznika?

Srđevdan podsjeća da istinska snaga nije samo u položaju, bogatstvu ili moći, već i u sposobnosti čovjeka da ostane dosljedan svojim uvjerenjima, da ne napusti bližnje i da sačuva dobrotu čak i kada se suoči sa teškoćama.

Za vjernike je ovo prilika za molitvu, zahvalnost i sjećanje na značaj vjere, povjerenja i međusobne podrške.