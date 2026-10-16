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Danas je sveti Dionisije: Izgovorite ove riječi za zaštitu od nevolje

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16.10.2026 07:18

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Данас је свети Дионисије: Изговорите ове ријечи за заштиту од невоље
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas proslavljaju Svetog Dionisija Areopagita, velikog svetitelja i sveštenomučenika koji se u narodu smatra zaštitnikom obrazovanih, blagih i pravednih ljudi.

Prema predanju, osim dvanaest velikih apostola, Bog je izabrao još sedamdeset drugih koji su širili hrišćanstvo, a među njima je bio i Sveti Dionisije. Prije nego što je primio vjeru, bio je ugledni atinski sudija i otac koga su svi cijenili jer nikada nije osudio nevinog čovjeka.

Nakon što je čuo propovijedi apostola Pavla, preobratio se u hrišćanstvo i postao atinski episkop. Kasnije je otišao u Galiju da propovijeda vjeru među varvarima, gdje je u 90. godini života postradao mučeničkom smrću jer nije želio da se odrekne Hrista.

Prema narodnom vjerovanju, danas je najvažnije u molitvi imati jednu iskrenu i bogougodnu želju, a svi koji se nađu u nevolji treba da se obrate ovom svetitelju posebnim riječima:

Blagosti se naučivši i bivši razuman u svemu, blagom savješću dostojno si se obukao. Napojio si se od sasuda izabranog, tajni neizrečenih, vjeru sačuvavši, dobar kraj imajući, sveštenomučeniče Dionisije: Moli Hrista Boga, da spase duše naše, glasi molitva.

(Informer)

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Tagovi :

Srpska pravoslavna crkva

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