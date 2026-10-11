Danas je Sveti Hariton: Veliki praznik donosi duhovni mir svakom domu!

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici obilježavaju dan Prepodobnog Haritona Ispovednika, svetitelja koji je zbog svoje nepokolebljive vjere pretrpio velika stradanja, a potom osnovao čuvene monaške zajednice u pustinji.

Bio je ugledan i blagočestiv građanin grada Ikonije. Nadahnut duhom svoje zemljakinje, svete Tekle, Hariton je javno ispovijedao ime Hristovo.

Kada je počelo žestoko gonjenje hrišćana u vrijeme cara Avrelijana, Hariton je odmah izveden na sud pred hegemona.

Sudija mu je naredio da se pokloni idolima, na šta mu je Hariton odlučno odgovorio: „Svi vaši bogovi su demoni, koji su nekada zbog gordosti svrgnuti s neba u pakao preispodnji.“

I ispovijedio je Hariton jasno vjeru svoju u jedinoga živoga Boga, Tvorca svega, i Gospoda Isusa Hrista, Spasitelja ljudi. Tada je hegemon naredio strašno mučenje, pa je čitavo njegovo tijelo bilo prekriveno ranama. Nakon smrti cara Avrelijana, Hariton je konačno oslobođen iz tamnice.

Uputio se ka Jerusalimu, ali su ga na putu presreli i uhvatili razbojnici, od kojih se Promislom Božijim oslobodio. Nije želio da se vraća u Ikoniju, već se povukao u pustinju Faransku, gdje je osnovao manastirsku obitelj i okupio monahe.

Davši ustav toj obitelji i želeći da izbjegne pohvale od ljudi, on se udaljio u drugu pustinju prema Jerihonu, gdje je vremenom osnovana druga obitelj, nazvana Haritonova.

Najzad je osnovao i treću obitelj, Sukijsku poznatu kao Stara lavra. Upokojio se u dubokoj starosti i preselio u slavu Gospoda svoga 350. godine. Njegove mošti počivaju u njegovoj prvoj obitelji, a sv. Haritonu se pripisuje i sastavljanje čina monaškog postriga, prenose NMagazin.

Besjeda na današnji dan

„Ono što Sin Božiji hoće, i Otac hoće, i Duh Sveti hoće. A ono što Sveta Trojica hoće, to i biva. A šta hoće Gospod Sin Božiji? On hoće da i učenici Njegovi budu sa Njim zajedno u Carstvu nebeskom; i ne samo Njegovih 12 učenika, nego i svi oni, veli Gospod, koji u Njega povjeruju radi riječi njihovih.

U te se i mi računamo, braćo moja, koji se krstismo i vjeru apostolsku primismo i održasmo; ali samo pod uslovom ako se sami toga velikog blaga ne odreknemo nedjelima svojim, odstupanjem od vjere, nečistotom grijeha, bogohulnim riječima i mislima.“