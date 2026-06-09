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Danas prvi let sa banjalučkog Aerodroma za Tivat

Autor:

ATV
09.06.2026 08:30

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Аеродром Бања Лука
Foto: ATV

Danas prvi let sa banjalučkog Aerodroma za Tivat.

Uspostavljanjem nove linije, putnicima iz BiH omogućava se brz i efikasan pristup crnogorskom primorju, dok se istovremeno putnicima iz Crne Gore otvara direktna veza sa Banjalukom i širim regionom.

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Tagovi :

aerodrom Banjaluka

letovi

Tivat

putnici

Banjaluka

Crna Gora

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