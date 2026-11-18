Danas su u JU Osnovnoj školi "Stevo Kaluđerčić" Istočno Novo Sarajevo, u okviru aktivnosti "Dani otvorenih vrata", realizovane aktivnosti u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske.

U školskom dvorištu učenici su imali priliku da vide policijska vozila, opremu i sredstva koja policijski službenici svakodnevno koriste u obavljanju svojih poslova, te da se neposredno upoznaju sa njihovim aktivnostima i zadacima.

Poseban značaj ove aktivnosti ogledao se u edukativnom razgovoru sa učenicima o važnosti lične i opšte bezbjednosti, prepoznavanju potencijalnih opasnosti, pravilnom ponašanju u različitim situacijama i načinima na koje mogu zatražiti pomoć policije.

Dani otvorenih vrata Ustupljena fotografija

Kroz druženje, razgovor i praktično predstavljanje policijske opreme, učenici su imali priliku da iz neposredne blizine upoznaju rad policije, razvijaju povjerenje u policijske službenike i usvoje važne poruke o bezbjednosti.

"Zahvaljujemo se Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske na saradnji, posjeti i izdvojenom vremenu, uz zajedničku poruku da su škola i policija važni partneri u stvaranju sigurnog i bezbjednog okruženja za odrastanje naše djece", navode iz škole "Stevo Kaluđerčić".