"Darko Jurošević oživio moć srpske srednjovijekovne države"

Moć srpske srednjovijekovne države oživio je Darko Jurošević – i to na šahovskoj tabli. Umjesto anonimnih kraljeva i pješaka srpski vladari.
Car Dušan i princeza Jelena, svaki potez je važan. Tu je i njihova vojska. Akademski vajar isklesao ih je u drvetu i udahnuo im dušu.
"Ipak je šah misaona igra. Car Dušan, država. I simbolično povlačenje poteza? Da to je jedna mala tajna kako je ova srpska srednjovijekovna država bila toliko uspješna", kaže Darko Jurošević, akademski slikar i vajar, Milići.
Ključne poteze povlačio je i Darko, dok je stvarao „Šah cara Dušana“ u Milićima. Bijele figure izvajao je u javoru, crne u orahu. Detalj po detalj.
Iako se to možda na prvi pogled ne bi reklo, svaka od ovih figura na šahovskoj tabli izrađena je ručno. U sve to Darko je uložio mnogo rada i truda. Samo tri godine radio je tri godine, a na cijelom projektu ukupno pet godina.
Svaka figura ima svoju simboliku i istorijski karakter. A njihovo nastajanje ponosno su pratili porodica i prijatelji.
"I prije toga je radio neke druge projekte i stvarno sam bio oduševljen. Ali ovo je ja mislim vrh njegovog rada", kaže Ranko Jurošević, brat Darka Juroševića.
A svakodnevno se rađaju i nove ideje. Darko neumorno stvara. Bilo bi dobro , kaže, da umjetnička instalacija „Šah cara Dušana“ svoje mjesto pronađe u nekoj od institucija kulture. Za sada, šahovska tabla, sa koje se srpska istorija tako lako upija, postaje življa i razumljivija, svjetlost dana ugleda tek u rijetkim prilikama i školi u Milićima.
