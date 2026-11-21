Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Darko Markuljević iz Dervente osvojio je vrijednu nagradu u igri Loto, a zanimljivo je da je dobitni listić uplatio u drugom gradu - Tesliću.
Naime, Darko je u petak posjetio Lutriju Republike Srpske kako bi preuzeo osvojeni novčani dobitak "šestica" iz 91. kola Lota 7/39, u novčanom iznosu od 4.521,88 KM.
"Odigrao sam dvije Loto kombinacije u Tesliću i osvojio šest pogodaka“, rekao je srećni dobitnik.
Dodao je da povremeno odigra Loto i TV Bingo i da ovo nije prvi veći dobitak koji je osvojio od kada igra lutrijske igre.
"Loto listić sam namijenio roditeljima, tako da je ova sreća pripala njima, a isto to sam uradio i prije nekoliko godina, kada sam osvojio značajniji dobitak u igri TV Bingo", dodao je Markuljević.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
3 h0
Društvo
3 h0
Društvo
14 h0
Društvo
14 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu