Darko Markuljević iz Dervente osvojio je vrijednu nagradu u igri Loto, a zanimljivo je da je dobitni listić uplatio u drugom gradu - Tesliću.

Naime, Darko je u petak posjetio Lutriju Republike Srpske kako bi preuzeo osvojeni novčani dobitak "šestica" iz 91. kola Lota 7/39, u novčanom iznosu od 4.521,88 KM.

"Odigrao sam dvije Loto kombinacije u Tesliću i osvojio šest pogodaka“, rekao je srećni dobitnik.

Dodao je da povremeno odigra Loto i TV Bingo i da ovo nije prvi veći dobitak koji je osvojio od kada igra lutrijske igre.

"Loto listić sam namijenio roditeljima, tako da je ova sreća pripala njima, a isto to sam uradio i prije nekoliko godina, kada sam osvojio značajniji dobitak u igri TV Bingo", dodao je Markuljević.