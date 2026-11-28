U Republici Srpskoj je od marta 2025. godine ukupno dato 5.840 prve doze vakcine protiv humanog papiloma virusa /HPV/ i 4.311 druge doze ove vakcine, rečeno je u Institutu za javno zdravstvo.

Samo u ovoj godini dato je 969 prvih doza i 976 drugih doza vakcine protiv humanog papiloma virusa.

Iz Instituta su istakli da je HPV vakcinacija važna jer štiti od HPV infekcije, koja može uzrokovati više vrsta karcinoma, posebno grlića materice, ali i usne duplje i ždrijela, donjeg dijela debelog crijeva i polnih organa.

Vakcina je, kako su naveli iz Instituta, najdjelotvornija ako se primi prije izlaganja virusu, zbog čega se preporučuje u ranijem uzrastu.

- Na taj način vakcinacija ovom vakcinom predstavlja važnu mjeru prevencije i zaštite zdravlja - napomenuli su iz Instituta za Srnu.

Podsjetili su da je od 18. marta 2025. godine na snagu stupio izmjenjeni Program za sprečavanje i suzbijanje, eliminaciju i eradikaciju zaraznih bolesti u skladu sa kojim se preporučena vakcinacija protiv HPV provodi kod djevojčica i dječaka uzrasta od devet do 17 godina /do punih 18 godina/ i za ovaj uzrast je besplatna.

Za osobe starije od 17 godina, vakcinacija protiv humanog papiloma virusa /HPV/ obavlja se u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, a na raspolaganju je devetovalentna HPV vakcina "Gardasil 9", proizvođača MSD.

Vakcinacija se obavlja od 8.00 do 14.00 časova, a zakazivanje termina nije potrebno.

Cijena jedne doze vakcine je 210 KM, kompletna vakcinacija podrazumijeva primanje dvije doze, a preporučeni razmak između doza je godinu dana.