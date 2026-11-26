Arheolozi su otkrili drevnu egipatsku građevinu, skrivenu gotovo 2.600 godina, a prvi tragovi o njenom postojanju uočeni su iz svemira.

Istraživači su pomoću satelitskih radarskih snimaka pronašli dokaze o zakopanim arhitektonskim elementima na području delte Nila, u regiji sa mekim tlom bogatim sedimentima.

Kako bi istražili dublje slojeve, tim je na terenu koristio instrumente koji šalju slabu električnu struju u tlo i mjere koliko lako ona prolazi kroz različite materijale. Ova tehnika, poznata kao tomografija električne otpornosti (ERT), omogućila je arheolozima da identifikuju drevnu građevinu i dobiju uvid u njene temelje, što bi moglo donijeti nova saznanja o građevinskim praksama starog Egipta, piše CNN.

Karta položaja arheološkog nalazišta Buto: satelitski snimak Egipta, položaj Buta u sjeverozapadnom dijelu delte Nila i detaljan prikaz nalazišta sa tri odvojena humka.

Otkriće u drevnom Butu

Istraživanje, čiji su rezultati ove godine objavljeni u časopisu „Acta Geophysica“, sprovedeno je u drevnom gradu Butu. To je nekada bilo važno političko i religijsko središte na sjeveru Egipta, čiji počeci sežu u četvrti milenijum prije nove ere. Grad je bio središte kulta boginje Vadžet, boginje kobre za koju se vjerovalo da štiti Donji Egipat.

Ostaci drevnog grada danas čine složeno arheološko nalazište na kojem su hiljade godina istorije sačuvane ispod slojeva sedimenta i građevinskog otpada. Neki od najstarijih tragova nalaze se ispod nivoa podzemnih voda, što otežava tradicionalna iskopavanja jer voda prodire na nalazište i ograničava pristup zakopanim građevinama.

Kombinacijom satelitskih podataka i istraživanja na terenu, naučnici su uspjeli da razlikuju arheološke ostatke iz različitih perioda istorije grada, bez potrebe za obimnim iskopavanjima. Pored znatno starije građevine od nepečene opeke iz staroegipatskog perioda, tim je otkrio i tragove naselja za koja se vjeruje da potiču iz ptolemejskog ili rimskog perioda.

Husein Basir, egiptolog i direktor Muzeja starina u Aleksandrijskoj biblioteci, koji nije učestvovao u istraživanju, rekao je da ovi nalazi ističu sve veći značaj povezivanja tradicionalnog terenskog rada sa naprednim neinvazivnim tehnologijama za otkrivanje novih detalja o drevnom svijetu.

Prostorni prikaz nalazišta i raspored mjerenja električne otpornosti tla. Fotografije sa terena prikazuju raspored mjernih profila i značajan zid od nepečene opeke iz kasnog rimskog perioda.

Tajne temelja i vjerska namjena

Na dubini od tri do šest metara ispod površine nalazi se drevna građevina od nepečene opeke, dimenzija približno 25 puta 20 metara. Potiče iz 26. egipatske dinastije, poznate i kao Saitski period, koji je trajao tokom sedmog i šestog vijeka prije nove ere.

Namjena građevine još nije poznata, ali istraživači pretpostavljaju da je imala religijsku funkciju i da je mogla služiti kao grobnica, svetilište ili boravište za sveštenike. Usmjerena iskopavanja na nalazištu otkrila su nekoliko predmeta povezanih sa vjerskim obredima, poput amajlija i žrtvenika.

„Buto je bio jedno od najvažnijih religijskih i političkih središta drevnog Donjeg Egipta“, naveo je Basir u elektronskoj poruci.

On je dodao da otkriće značajne građevine od nepečene opeke, koja je potencijalno povezana sa religijskim ili administrativnim aktivnostima, doprinosi boljem razumijevanju ovog istorijski važnog mjesta.

Autore istraživanja posebno je iznenadilo ono što se nalazi ispod same građevine. Na dubini od šest do sedam metara otkrili su sloj pijeska za koji vjeruju da su ga stari Egipćani namjerno postavili kako bi napravili ravnu i stabilnu podlogu.

Ovo otkriće moglo bi pružiti nove tragove o tome kako su drevni graditelji prilagođavali svoje tehnike mekom tlu delte Nila, koje je bilo izloženo poplavama.

Glinovito tlo delte širi se kada je mokro, a skuplja kada se osuši, što vremenom može oštetiti građevine.

„Drevni graditelji vjerovatno su dodavali pijesak kako bi izravnali teren, osigurali čvršće temelje ili ravnomjernije rasporedili težinu građevine na tlo“, objasnio je Basir.

On je istakao da ovo otkriće podsjeća na to da su mnoga poglavlja staroegipatske istorije i dalje skrivena pod zemljom.

Tehnologija mijenja arheologiju

Metode korišćene u istraživanju mogle bi pružiti uvid i u druga neistražena poglavlja prošlosti Buta. Autori sumnjaju da se ispod debelog sloja gline nalazi još jedna građevina, što planiraju da istraže u budućnosti.

Potencijal ovih alata prevazilazi granice drevnog Egipta.

Robert Litman, rukovodilac iskopavanja u Tel Timaju, još jednom drevnom naselju u delti Nila, ističe da je iskopan samo mali dio Buta, što je slučaj i na mnogim drugim arheološkim nalazištima.

U Tel Timaju su, na primjer, arheolozi iskopali tek jedan do dva odsto nalazišta, uprkos više od jednog vijeka povremenog rada, naveo je Litman, koji nije učestvovao u istraživanju.

„Iskopavanje je spor i pedantan proces. Kombinovana upotreba satelitskih snimaka i ERT-a predstavlja brzu i jeftinu metodu za uvid u ono što se nalazi ispod površine i ne zahtijeva mjesece ili godine kopanja“, rekao je Litman.

Dodao je da arheolozi kombinacijom ovih tehnologija mogu da identifikuju podzemne građevine i odrede koja su područja najperspektivnija za iskopavanje, čime štede vrijeme i novac.

Tehnologije koje napreduju, poput vještačke inteligencije, satelitskih snimaka i alata za podzemno mapiranje, mogle bi pomoći arheolozima da rekonstruišu čitave drevne predjele. Takođe bi mogle doprinijeti otkrivanju do sada nepoznatih naselja i boljem razumijevanju odnosa prošlih civilizacija sa prirodnim okruženjem, rekao je Basir.

„Ipak, tehnologija nikada neće zamijeniti arheologa. Budućnost arheologije leži u povezivanju tehnoloških inovacija, naučnog istraživanja i tradicionalne arheološke stručnosti“, zaključio je on.

(Indeks)